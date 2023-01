Ve Švédsku začal nejrozsáhlejší lov vlků od roku 2010, usmrceno jich smí být 75

Miroslav Vinkler 3.1.2023 12:02

Nikdo asi nebude protestovat proti názoru, že Švédové mají velmi dobrý vztah k přírodě o obecně k životnímu prostředí.



Proč tedy přikročili k tak drastickému omezení vlčí populace v zemi ?



Zatímco v Česku byli vlci vyhubeni koncem 19. století, ve Švédsku byli poměrně rozšířeni do r. 1820 , kdy došlo k obrovské tragédii. Během tří měsíců vlci roztrhali v hornickém městečku Gysinge ,asi 190 km od Stockholmu, devět dětí a patnáct lidí napadli.



Následoval obrovský šok ve společnosti a odlov vlka byl zcela uvolněn.

V r. 1966 bylo oficiálně uvedeno, že vlk ve Švédsku byl vyhuben.



Přestože je Švédsko členský stát EU a i zde platí Směrnice o ochraně ohrožených živočichů, velkých šelem, zůstali Seveřané opatrní a na současné ataky vlčích smeček na hospodářská zvířata reagovali zcela opačně než AOPK ČR (s hordou vlkomilů v zádech) a přistoupili k preventivnímu opatření - rozsáhlému lovu vlků.



Teď trochu čísel - dnes se populace skandinávských vlků skládá z asi 300 jedinců rozdělených do asi 40 rodinných skupin (také nazývaných smečky), z nichž většina se nachází ve střední části Švédska.



V ČR je oficiálně přiznáno 23 vlčích teritorií (smeček) , pouze na Broumovsku se letos narodilo minimálně 20 vlčat.



Zatímco rozloha Švédska je 528 447 km² , ČR má ubohých 78 870 km², tedy asi sedminásobně méně.

Počet vlčích teritorií však je srovnatelný 40:23 , tedy asi 1/2.



Plyne z toho jediný a nevyvratitelný důkaz o tom, že v ČR máme "převlkováno" a na místě by byl stejný přístup státních orgánů jako ve Švédsku.

To bychom se ovšem nesměli nacházet v českém Absurdistánu, kde vlk požívá absolutní ochrany a farmáři deklasovaní vlčími ataky z Čech a Moravy jsou vydáni vlkům na milost a nemilost s požehnáním úřadů. V Česku ubývají ovce po tisících. Farmáři to s vlkem už vzdávají.

"Tato čtyři selata jediná přežila. Ostatních deset vlci zabili,“ ukazuje do výběhu na jednom ze šumavských kopců Miloslav Puchta z Ekofarmy Svinná nedaleko Javorné.

Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/vlci-utoky-zvirata-20210302.html

Celkově Agentura ochrany a přírody eviduje od ledna do srpna 174 útoků vlků na hospodářská zvířata.



Stejně jako s vytrávením Bečvy tak čekáme na český Gysinge ? Kdo se potom ujme role Spasitele a rodičům dětí vysvětlí, že to "myslíme dobře"?



Jsem proto, aby vlk v ČR byl , ale pouze v jádrových územích NP a CHKO, jinde by mělo být umožněn jeho odlov či odchyt.

Škody , které přímo či nepřímo napáchal lze měřit ne milióny ,ale spíše stamilióny Kč , zejména v dopadu na pastevectví, farmáře a v neposlední řadě i na kulturní využití krajiny.



Pro vlkomily : Není známo, že by vlk v Gysinge byl psím hybridem , tedy

nějakou formou křížení mezi psem a vlkem



Kdo se chce dozvědět více : https://vlktravunezere.cz/

https://www.wildsweden.com/about/facts-about-wolves

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gysingevargen

