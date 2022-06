Ve třetím největším mexickém městě kvůli suchu teče voda jen šest hodin denně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ve třetím největším mexickém městě Monterrey a jeho okolí musely úřady kvůli suchu výrazně omezit dostupnost vody. Od uplynulého víkendu v Monterrey, které je považováno za mexickou průmyslovou metropoli, teče voda z vodovodu jen šest hodin denně, uvedla agentura AFP. Omezení způsobily malé srážky a očekávaný růst spotřeby vody v letních měsících.

Situace ve městě, které leží nedaleko hranic s USA, a v jeho okolí je vážná již delší dobu. "Minulý týden byly dva až tři dny bez vody. Byla jen voda na mytí, ale nikoliv ta pitná," řekl AFP místní obyvatel Rogelio Hernández.

Od soboty ve městě teče voda jen ráno od čtyř do deseti hodin. Omezení by mělo zůstat v platnosti do srpna. V Monterrey žije milion lidí, v jeho okolí pak další čtyři miliony.

V posledních měsících v oblasti málo pršelo a před letní sezonou se tak málo naplnily přehrady. Ředitel místní vodárenské společnosti SADM José Ignacio Barragan tvrdí, že existuje deficit mezi dostupným množstvím vody a poptávkou, která se v letních měsících, kdy teploty stoupají ke 40 stupňům, navíc zvyšuje. Uznal, že omezení dodávek je "drastické". Původní plán úřadů přitom počítal s tím, že by čtvrtě zůstaly zcela bez dodávek vody jeden den v týdnu. Od toho úřady ale ustoupily kvůli vysokým teplotám.

Ohlášení opatření podle místního tisku vyvolalo ve městě paniku. Lidé téměř vykoupili balenou vodu a problémy v zásobování přetrvávají. Některé obchody tak výrazně zvýšily ceny balené vody a nápojů. Školy po žácích žádají, aby si nosili zásoby tekutin z domova. Před cisternami s pitnou vodou se pak tvoří dlouhé fronty. Pokuty hrozí za používání pitné vody pro zavlažování zahrádek či mytí aut.

"Situace je hodně kritická, hůře ji snášejí děti a senioři," řekla agentuře AFP obyvatelka Mercedes Lugová.

Ve městě a okolí působí mnoho významných firem, které mají v oblasti své závody. Na ně se zvyšuje politický tlak, aby poskytly vodu, kterou čerpají pro svůj provoz z vrtů a studen. K tomu společnosti vyzval například mexický prezident Andrés Manuel López Obrador.

Část Mexika již několik let trpí suchem či nedostatkem vody. Například v některých částech hlavního města, kde žijí miliony lidí, úřady běžně zavádějí toto opatření.

