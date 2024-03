Ve většině městských částí Prahy začnou od března farmářské trhy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ve většině městských částí Prahy budou moct lidé od začátku března navštívit farmářské trhy. V sobotu 2. března začínají tradiční trhy na Vítězném náměstí v Praze 6, Pražané se mohou těšit na regionální potraviny, bylinky nebo květiny, ale i na akce pro děti, jako například vzdělávací program o venkovských tradicích nebo pletení pomlázek. Navštívit mohou také farmářské trhy v Praze 2 na Tylově náměstí či na náplavce Rašínova nábřeží, trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 nebo trhy na Řezáčově náměstí v Praze 7. ČTK to sdělili mluvčí jednotlivých městských částí.

Farmářské trhy na takzvaném Kulaťáku, tedy Vítězném náměstí, letos od března podle organizátorů nabídnou bylinky, medvědí česnek nebo jarní květiny, jako jsou narcisy, tulipány a hyacinty, ale také různorodý velikonoční sortiment, včetně rukodělných výrobků. "K patnáctému výročí zahájení prvních velkých farmářských trhů v Praze připravujeme modernizovaný koncept s důrazem na představení českých regionálních potravin a jejich dodavatelů, ekologii a vzdělávání zejména dětí," uvedl za organizátory trhů Miroslav Dušek.

Dodal, že se děti díky programu Malý farmář mohou letos seznámit s venkovskými tradicemi, nebo si mohou samy něco vypěstovat, zúčastnit se kvízů a dozvědět se, co předchází tomu, než se potraviny dostanou na jejich stůl.

Organizátoři se podle mluvčího Prahy 6 Marka Zemana zaměří zejména na rozšíření cateringu, oddychové zóny a budou připravovat sezonní akce. "Sortiment trhů je pečlivě vybírán a doplňován, o trhy se stará početný tým lidí, který oslovuje nové prodejce, sestavuje sortiment trhů, sleduje nové trendy, koncipuje doprovodný program a tematické akce," uvedl. Trhy na Vítězném náměstí se budou konat každou sobotu od 8:00 do 14:00.

Od středy 28. února mohou Pražané navštívit také farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad. "Jsme rádi, že se podařilo Trhy na Jiřáku zachovat, přestože náměstí prochází rozsáhlou revitalizací. Počítáme s tím, že se trhy budou během obnovy náměstí přesouvat podle jednotlivých stavebních etap," sdělil mluvčí Prahy 3 Jiří Hannich. Trhy podle něj začnou na místě vedle kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, kde je nový mlatový povrch, který dokáže vsakovat vodu. Od středy do pátku budou trhy otevřené od 8:00 do 18:00 a v sobotu do 14:00.

Od pondělí 11. března se otevřou také trhy na Tylově náměstí v Praze 2, trhovci budou podle mluvčí radnice Andrey Zoulové nabízet tradiční sortiment, jako jsou ovoce a zelenina, bylinky a sazenice a nově také například výrobky z kapra a smažené kapří hranolky, keramika, sochy do zahrad, orientální koření, konopné masti, uzeniny, veganské pokrmy a nové druhy zeleniny z jižních Čech.

Farmářské trhy na náplavce Rašínova nábřeží nabízejí každou sobotu od 8 do 14:00 produkty od českých pěstitelů, chovatelů a výrobců, lidí budou moct koupit čerstvou zeleninu, ovoce, řezané české zahradní květiny, maso a další potraviny.

Navštívit mohou lidé i například farmářské trhy Heřmaňák na Řezáčově náměstí v Praze 7, trhy na Spořilově nebo před OC Arkády Pankrác a poblíž OC DBK na Budějovické v Praze 4.

reklama