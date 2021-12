Ve zlínské zoo se narodilo další mládě chvostana bělolícího

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ve zlínské zoologické zahradě se na podzim narodilo další mládě chvostana bělolícího. Opice pocházející z jižní Ameriky v zoo obývají tropickou halu Yucatan. Devítiletá samice Oliv porodila své třetí mládě, s největší pravděpodobností je to samička. S péčí o potomka pomáhají matce také další členové tlupy chvostanů, pětiletý samec Rasty a předchozí mládě, patnáctiměsíční samička Adélka, řekla dnes novinářům mluvčí zoo Romana Mikešová.p>Podle chovatelky Andrey Hájkové mládě prospívá výborně. "Teď už jde trochu lépe vidět, protože první dny i týdny po narození je schované v srsti matky natolik, že je velmi těžce viditelné. Momentálně už trošku povyrostlo, takže ze srsti vykukuje. Pravděpodobně se jedná o samičku," uvedla Hájková. Zatímco první měsíc svého života bylo mládě schované v matčině náručí, nyní již tráví veškerý čas na jejích zádech.

Domovinou chvostanů jsou pralesy Venezuely, Surinamu, Guayany a severní Brazílie. Přednost dávají nižším patrům pralesa, jen výjimečně sestupují až na zem. Projevuje se u nich pohlavní dimorfismus. "Samec má obličej zbarvený v bílé barvě, kdežto samice toto zbarvení nemá," řekl zoolog Václav Štraub.

Chvostanům se podle něj v jejich domovině říká létající opice, protože jsou velmi dobrými skokany. "V přírodě žijí v rodinných klanech, většinou je to rodičovský pár a různě stará mláďata, která vypomáhají s výchovou mláďat mladších," uvedl zoolog. Mláďata se osamostatňují ve věku šesti měsíců, s rodinou však zůstávají i v dalších letech.

Ve svém přirozeném prostředí se chvostani živí různými plody, semeny a listy stromů. Ve zlínské zoo tvoří jídelníček těchto primátů především ovoce a zelenina. "Je to trochu doplněné o oříšky a i nějakou živočišnou bílkovinu, jako je vařené maso a vařené vejce. Občas jim to zpestříme, třeba dostanou piškoty, to je spíš taková pochoutka za odměnu, když s nimi potřebujeme nějakým způsobem spolupracovat," řekla Hájková. Potravu jim chovatelé podávají třikrát denně.

Chvostany bělolící chová zlínská zoo od roku 2006, kdy otevřela tropickou halu Yucatan. Současnou skupinu tvoří samec Rasty, který pochází ze zoo v Dánsku, samice Oliv odchovaná ve Zlíně, jejich druhý potomek Adélka a letošní dvouměsíční mládě. První mládě zlínského chovného páru přišlo na svět v prosinci 2019. Sameček Mikuláš zoo letos v září opustil, nový domov našel v zoo v Belgii. Kromě chvostanů žijí v tropické hale vydry obrovské, lenochodi, řada ptáků, žab a ve velkých akváriích piraně a další jihoamerické ryby.

