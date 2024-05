Ve zlínské zoo se narodilo šest mláďat kapybar, největšího hlodavce na světě

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Alejandro Cuffré / Flickr Přirozeným domovem kapybar jsou bažinaté oblasti a močály v okolí velkých řek a jezer jižní Ameriky.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ve zlínské zoologické zahradě se narodilo šest mláďat kapybar, největšího hlodavce na světě. Je to nejpočetnější odchov v historii zlínské zoo, všechna mláďata zdárně prospívají, řekla mluvčí zahrady Romana Mikešová.Mláďata přišla na svět na začátku dubna. První měsíc strávila s matkou v chovatelském zázemí. Nyní návštěvníci mohou celou skupinu vidět ve výběhu v jihoamerické oblasti u expozice Jaguar Trek. "Mláďata se mají čile k světu, matka se o ně vzorně stará," uvedl zoolog Václav Štraub. Zlínská zoo chová kapybary 35 let a úspěšně odchovala již 80 mláďat. Ještě nikdy se však podle Štrauba neodchovalo šest mláďat najednou.

"Pro samici je to náročnější. Musíme hlídat krmnou dávku, aby moc nezhubla, protože od ní pije šest mláďat, což je takové neobvyklé. Většinou máme tři, čtyři, teď je jich šest," uvedla chovatelka Ivana Jakšičová.

Mláďata při narození vážila kilogram až 1,5 kilogramu, nyní mají tři až čtyři kilogramy. "Jsou to nenáročná mláďata, fungují s matkou. Hned od prvního dne zkouší žrát to, co dospělí. Okusují mrkev, žerou seno či trávu, ale mateřské mléko potřebují," uvedla chovatelka.

Kromě chovného páru a letošních mláďat návštěvníci ve výběhu uvidí také tři odrostlá mláďata z předchozích let. V červnu se skupina přestěhuje do letní expozice v Amazonii, jejíž součásti je i velké přírodní jezero.

Přirozeným domovem kapybar jsou bažinaté oblasti a močály v okolí velkých řek a jezer jižní Ameriky. Vyskytují se od Panamy po severní Argentinu. Na hlodavce dorůstají úctyhodných rozměrů, v dospělosti se délka jejich těla pohybuje kolem 130 centimetrů a vážit mohou 70 až 80 kilogramů.

Kapybary se živí travinami, vodními rostlinami, výhonky mladých dřevin nebo ovocem. Výborně plavou. Na jedno nadechnutí vydrží pod hladinou až deset minut, ve vodě se i páří. Žijí většinou ve skupinách s jedním dominantním samcem. Dospívají v 15 měsících, v lidské péči se dožívají až 12 let.

reklama