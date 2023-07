Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Vědci požadují vyšší ochranu Jiřické nádrže v jihočeských Novohradských horách. Podle nich jde o výjimečnou lokalitu, kde žijí chránění živočichové. Vědci kritizují fakt, že Jiřická nádrž slouží ke komerčnímu rybolovu, kvůli němuž tam provozovatel vysazuje nepůvodní druhy. Jihočeský kraj však zatím zamítl, aby se Jiřická nádrž stala přírodní památkou, čímž by získala přísnější ochranu. Vyplývá to z informací, které získala ČTK.

"Veškerá tvrzení ohledně údajných negativních vlivů současného využití Jiřické nádrže považujeme za absolutně nepravdivá či zásadně zkreslená. Vyhodnocujeme tak i možnosti další kroků vůči jejich autorům. Disponujeme důkazy zcela vyvracejícími jimi uváděné výroky," uvedla pro ČTK společnost Rybolov na Pohoří, která nádrž využívá pro komerční rybolov.

Vědci poukazují na to, že ve vodě žijí například čolek horský, střevle potoční nebo ropucha obecná, jejichž existenci ohrožuje vysazování nepůvodních druhů ryb. "Jedná se například o jesetery nebo amury. A zrovna třeba pro jesetery je larva čolka nevídaným zpestřením potravy," uvedl ředitel hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR Jiří Peterka.

Podnět kvůli provozu Jiřické nádrže řeší i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). "Vzhledem k tomu, že v současné době vedeme u provozovatele rybolovu kontrolu, během níž shromažďujeme relevantní podklady k vyhodnocení, zda došlo či dochází k porušování právních předpisů, nemůžeme v této věci momentálně poskytnout bližší informace," řekl ČTK mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka.

Rada Jihočeského kraje zatím nepředpokládá, že by se Jiřická nádrž stala přírodní památkou. Podle ní by tento krok neměl praktický dopad na ochranu lokality. "O výskytu chráněných nebo vzácných druhů v Jiřické nádrži nejsou dostupné relevantní podklady," stojí v rozhodnutí krajské rady. Vědci ale tvrdí, že například jen výskyt střevle potoční dosahuje desítek tisíc jedinců na hektar, což je mimořádně vysoký údaj. "Budeme nadále usilovat o to, aby Jiřická nádrž získala patřičnou ochranu a aby se kvůli komerčním zájmům jednotlivců neničily přírodní a kulturní hodnoty této unikátní lokality," uvedl ředitel Biologického centra Akademie věd ČR Libor Grubhoffer.

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) eviduje Jiřickou nádrž jako výjimečnou lokalitu, která byla dlouho nedotčena lidským zásahem. "Bezpochyby by si určitý stupeň ochrany zasloužila. Ale ten proces je velmi složitý, navíc to vše komplikuje fakt, že patří soukromému investoru, který tam rozjel úplně jiný projekt," řekl ČTK ředitel jihočeské pobočky AOPK Jiří Bureš.

