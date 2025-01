Vláda projedná vyhlášení CHKO Soutok na pomezí řek Moravy a Dyje

Foto | Jan Miklín / AOPK ČR Mohutné staroduby - symbol oblasti Soutok.

Vláda dnes projedná návrh nařízení o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na pomezí řek Moravy a Dyje. Vyplývá to z programu vlády. Území patří k největším komplexům lužních lesů ve střední Evropě. Oblast o rozloze téměř 120 kilometrů čtverečních je již součástí soustavy Natura 2000 nebo Biosférické rezervace Dolní Morava. Ministerstvo životního prostředí zdůrazňuje, že vyhlášení CHKO zajistí vyšší ochranu přírodních i kulturních hodnot, přičemž by nemělo negativně ovlivnit hospodářské využívání území. Náklady na správu nové CHKO mají ročně činit 7,8 milionu korun. Oblast by se stala 27. CHKO v Česku.Zřízení CHKO Soutok by mělo mimo jiné sjednotit správu území pod Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR), která zajistí péči o regionální biotopy, vodní režim a lužní lesy. Jednorázové náklady spojené se zřízením Správy CHKO, včetně investic do vybavení a označení hranic, dosahují 5,2 milionu korun. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) by mělo vyhlášení oblasti rovněž zvýšit turistickou atraktivitu regionu. Studie Univerzity Karlovy odhaduje, že roční návštěvnost by mohla stoupnout o 48 procent, což by regionu přineslo navýšení HDP o více než 29 milionů korun ročně.

Návrh nařízení vyvolal i kritiku. Připomínky vznesly někteří vlastníci pozemků, kteří se obávají omezení hospodářské činnosti a procesních komplikací. Několik z nich podalo žaloby, avšak soud dosud rozhodl pouze o tom, že vyhlášení CHKO nelze předběžně pozastavit. Ministerstvo uvedlo, že územní omezení již v současné době existují kvůli začlenění do Natura 2000, a vyhlášení CHKO by tak mělo jen minimální dopad na současné hospodaření.

Součástí návrhu je i vymezení čtyř zón ochrany přírody s různou mírou regulace činností. Nejvyšší ochrana se bude vztahovat na lužní lesy v oblasti Niva Dyje a Soutok-Podluží, které jsou klíčové pro udržení biodiverzity a kvality vodního režimu. S návrhem související vyhláška o zónách ochrany definuje například regulace stavební činnosti, zásahy do vodních toků či těžby dřeva. Návrh podpořily i ekologické organizace.

Lokalita je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 tam byl popsán zcela nový druh brouka – kožojed moravský. Žije tam v tuzemsku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se tam také 250 druhů ptáků, z nichž tam 140 druhů hnízdí, jako například vzácný orel královský.

