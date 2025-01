Rok 2025 vyhlásil ČSOP Rokem obojživelníků. Nabízí finanční pomoc na jejich ochranu

Foto | Jan Moravec / ČSOP Rosnička zelená.

Foto | Jan Moravec / ČSOP Mlok skvrnitý

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2025 Rokem obojživelníků. Po celé České republice budou probíhat zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o této zajímavé skupině živočichů i o možnostech jejich ochrany. Již nyní však ČSOP nabízí pro aktivity na pomoc obojživelníkům finanční podporu.Proč zrovna Rok obojživelníků? Jak už jméno napovídá, obojživelníci ke svému životu potřebují souš i vodu. Dospělí žijí převážně na souši, kde musí najít dostatek úkrytů a dostatek potravy. Pro vývoj však vyhledávají vodu. Vodu čistou, vodu spíše mělkou, tedy (dle druhu) ideálně tůně, louže, prameny. Pro jejich přežití je proto nezbytné prostředí hodně členité, různorodé. A to je právě to, co v naší krajině chybí.

Pro záchranu a obnovu mokřadů se sice v posledních letech již mnoho udělalo, stále zde však máme velký dluh a velké rezervy. A s celkovou různorodostí prostředí je to ještě horší. Naše krajina je stále unifikovanější, stále stejnější. Kromě představení obojživelníků jako zajímavých živočichů, kteří si zaslouží naši pozornost a pomoc, chce Český svaz ochránců přírody ve své kampani upozornit právě i na tyto širší souvislosti. Unifikovaná krajina totiž není problémem zdaleka jen pro obojživelníky.

Foto | Jan Moravec / ČSOP Ropucha obecná

Ochraně obojživelníků se Český svaz ochránců přírody věnuje systematicky a dlouhodobě, ať již jde o ochranu či obnovu míst jejich výskytu, jejich mapování (neb znalosti o jejich rozšíření jsou základním předpokladem pro účinnou ochranu) nebo záchranné transfery obojživelníků přes komunikace v době jejich jarního tahu.

Foto | Jan Moravec / ČSOP Ropucha zelená

Nabízí však také finanční pomoc dalším subjektům, které by se chtěly do ochrany (nejen) obojživelníků zapojit. V rámci národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity mohou spolky žádat o finanční podporu jak na mapování, tak na drobnější praktická opatření v terénu či na již zmíněné záchranné transfery (https://biodiverzita.csop.cz/podpora-lokalnich-projektu).

Foto | Jan Moravec / ČSOP Skokan krátkonohý

Ti, kteří se chtějí starat o přírodně cenné lokality dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího programu ČSOP a založit pozemkový spolek. Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, chránící přírodu a pečující o ní na základě vlastnického či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí zájemcům o založení pozemkového spolku pomoc nejen finanční (https://pozemkovespolky.cz/rozvojove-projekty), ale i metodickou, odbornou a právní (https://pozemkovespolky.cz/chci-zalozit-pozemkovy-spolek). Projekty na záchranné transfery obojživelníků lze podávat do 2. února, ostatní projekty do 2. března 2025.

Foto | Jan Moravec / ČSOP Blatnice skvrnitá

Tematické roky vyhlašuje ČSOP již od roku 2020. Jejich cílem je upozornit veřejnost na ohrožení konkrétní skupiny rostlin či živočichů a vyzvat ji k zapojení do její ochrany. Po orchidejích, vážkách, netopýrech, koniklecích a motýlech jsou letos na řadě obojživelníci. Stejně jako v předešlých letech lze v průběhu celého roku očekávat komentované vycházky odhalující tajemství obojživelníků přímo v terénu, putovní výstavu, přednášky, workshopy, soutěže, metodické materiály i lecjaká překvapení. Sledujte aktuality na webových stránkách www.rokobojzivelniku.cz. Informovat bude ČSOP průběžně i v dalších tiskových zprávách k Roku obojživelníků.

