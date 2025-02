Deset dní zbývá do uzavření letošní výzvy národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity

Foto | Jan Moravec / ČSOP

Národní program Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity již téměř 30 let podporuje drobné projekty na mapování a ochranu přírody a její propagaci. Pomáhá spolkům, kteří nechtějí (nemohou, neumějí) jít do „velkých“ projektů za statisíce či milióny, přesto mají zajímavé nápady, zajímavé cíle a nějakou tu korunu na jejich realizaci by potřebovali. Každoročně takto Česká svaz ochránců přírody díky několika donátorům podpoří přes stovku různorodých projektů v hodnotě kolem 4 miliónů korun. Bude mezi nimi letos u ten váš? To záleží jen na Vás. Na podání projektů je ještě čas do 2. března.Jaké projekty lze do programu Ochrana biodiverzity podávat? Rozděleny jsou do 7 skupin. První je zaměřená na mapování druhů. Chcete zmapovat orchideje ve vašem okrese? Výskyt dravců v polesí Černý les? Nebo vážky v povodí Říčky? Pak patří váš projekt právě sem. Data se zanáší do Náletové databáze ochrany přírody a každé doplnění znalostí o výskytu vzácných a ohrožených druhů může být pro jejich ochranu významné.

Druhá skupina projektů je taktéž mapovací, ale zaměřená na konkrétní lokalitu. Chystá se u vás změna územního plínu a vy potřebujete vědět, co všechno na té louce roste a žije, abyste mohli jejímu převedení zastavitelnou plochu účinně oponovat? Chcete se starat o mokřadní louku a potřebujete nějaká výchozí data pro nastavení optimální péče? Ve třetí tematické skupině jsou praktická opatření na obnovu či zachování biotopů, tedy třeba vybudování tůně či vyřezání zarůstající stepní stráně. V zásadě jde o péči o pozemky.

Čtvrtá skupina zahrnuje podporu konkrétních druhů živočichů. Na rozdíl od předchozí jde spíše o bodová opatření než o opatření plošná. Například vyvěšování (údržba) ptačích budek či hnízdních podložek, úpravy půdních prostor pro netopýry. Sem se teoreticky vejdou i záchranné transfery obojživelníků, pokud jste nestihli samostatnou výzvu zaměřenou právě na tuto problematiku.

V páté skupině jsou praktické aktivity spojené jednak se záchranou starých ovocných odrůd (např. vytváření a údržba genofondových sadů), jednak s vytvářením regionálních lučních osiv.

Zbývající dvě tematické skupiny jsou propagační. V jedné jsou akce, při nichž přímo komunikujete s veřejností (vycházky do přírody, přednášky), ve druhé výroba různých tiskovin, informačních panelů či filmů s tematikou ochrany biodiverzity. Jak už bylo řečeno, jde o menší projekty, v řádu desítek tisíc korun. Každá skupina má svůj vlastní horní limit.

Kdo může projekty podávat? Jakékoliv spolky (ve smyslu § 214 a násl., respektive § 3045 občanského zákoníku).

Je to složité? Není! Vzorové projekty najdete na webu. Na stejném webu najdete i kompletní znění výzvy, kontakty na odborné garanty či na koordinátorku celého programu, se kterými se lze předem poradit, i anotace minulých projektů pro inspiraci.

Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity tradičně podporují Ministerstvo životního prostředí, Lesy České republiky, s. p., Nadační fond Veolia a Nadační fond Ivana Dejmala.

