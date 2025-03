Vědci z Jihočeské univerzity vysadili do rybníku na Písecku stovku raků říčních

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vysadili do rybníku Na Flekačkách v Semicích na Písecku stovku kusů kriticky ohroženého raka říčního. Na projektu spolupracují s píseckým městským úřadem. Kromě toho do rybníka vysadili tři stovky karase obecného, informovala mluvčí píseckého městského úřadu Petra Měšťanová."Jedná se o část populace z rybníku Zlatý u Nové Vsi u Protivína, který v současnosti revitalizují Lesy České republiky. Kvůli této akci musela být veškerá osádka přemístěna. Zhruba třetina račí populace směřovala do malého rybníku v majetku města Písek na okraji Semic. Ten byl nedávno zrekonstruován a svými parametry splňoval podmínky pro začlenění do programu reintrodukce raka říčního," řekl David Schwedt z odboru životního prostředí píseckého městského úřadu.

Projekt je součást záchranného programu. "Má mimo jiné za cíl uchovat původní populaci raka říčního ohroženou račím morem a invazivními druhy raků," uvedl Jan Kubec z Fakulty rybářství a ochrany vod.

S ohledem na stále větší nebezpečí šíření invazních druhů ryb a raků, kteří jsou schopni ovlivnit celé populace původních druhů svým agresivním chováním a přenosem račího moru, chtějí pracovníci odboru životního prostředí ve spolupráci s fakultou hledat další vhodná místa pro vysazení původních druhů. "Do programu druhové ochrany raků říčních na Písecku patří například také rybník Šácha, Nový, Pod Vojtíškem nebo rybník U sudu," dodal Schwedt.

Město Písek dlouhodobě podporuje program druhové ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Nejde pouze o raky, ale také o sovy pálené nebo koroptve polní.

