Vědci z liberecké univerzity umí znovu využít staré oděvy včetně knoflíků a zipů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Dnes není problém s recyklací jednodruhových materiálů, komplikované jsou ale ty složené z více materiálů, jako jsou třeba zimní bundy. Technologie liberecké univerzity umožňuje je kompletně využít, aniž by bylo nutné takové oděvy složitě rozebírat na jednotlivé části.

Vědci z Technické univerzity v Liberci (TUL) vyvinuli technologii, která umožňuje znovu využít staré oděvy včetně knoflíků nebo zipů. Materiál se rozemele, směs se zalije pryskyřicí a vylisuje se z ní pevná deska, případně je možné lisovat směs do formy. Vyrobený materiál může najít uplatnění ve stavebnictví, při výrobě nábytku, ale také třeba v automobilovém průmyslu, řekl Roman Knížek, vedoucí katedry hodnocení textilií Fakulty textilní TUL.

"Uplatnění může najít všude, kde se dá pracovat s plastem, protože to dokáže plně nahradit plastové součásti. Je to znovu recyklovatelné stejnou technologií. Po roce a půl se nám to podařilo dostat do takové fáze, že jsme tu technologii mohli patentovat a udělat na to užitný vzor," doplnil Knížek. Vývoj financovala univerzita bez dotací. Aby mohla pokračovat ve vývoji nových aplikací textilního recyklátu, chce ho katedra financovat prodejem ramínek na šaty, která jsou z nového materiálu vyrobená.

Iniciátorem výzkumu byla Diakonie Broumov, která už 30 let pomáhá lidem v nouzi a sbírá, třídí a dál zpracovává použitý textil. Měsíčně v diakonii vytřídí 400 až 500 tun textilního materiálu, z toho zhruba 30 procent oděvů a obuvi se vrací do oběhu, asi polovina se dá znovu využít třeba na čisticí hadry. Zbylá část ale dnes končí na skládkách či ve spalovně, protože pro ně není využití. "Denně jsou to asi čtyři tuny odpadu," řekl předseda sociálního družstva Diakonie Broumov Pavel Hendrichovský.

Podle něj není problém s recyklací jednodruhových materiálů, komplikované jsou ale ty složené z více materiálů, jako jsou třeba zimní bundy. Technologie liberecké univerzity umožňuje je kompletně využít, aniž by bylo nutné takové oděvy složitě rozebírat na jednotlivé části. "To dnes neumí nikdo rozebrat, je to složité a hlavně nákladné, tady z toho dokážeme vytvořit něco, co má přidanou hodnotu, a to byl náš cíl," dodal Hendrichovský. Od 1. ledna 2025 budou navíc podle něj obce povinné třídit textil a množství materiálu, který pak bude nutné zpracovat, se tak ještě výrazně zvýší.

Nejde o jediný projekt diakonie. "Budeme vyrábět desky i jiným způsobem, budeme tam přidávat jiná pojiva," řekl Hendrichovský. Ročně by tak měli u Broumova na Náchodsku zpracovat zhruba 2500 tun textilního odpadu, který nelze jinak využít. Materiál bude podle něj určený pro stavebnictví, nahradit může sádrokarton nebo OSB desky. Aby bylo možné ho řezat, bude nutné z rozemleté suroviny odstranit kovové části, na kterých by se nástroje tupily.Teď se podle Hendrichovského testují akustické a tepelné vlastnosti.

Náklady na zpracování odpadu tímto způsobem jsou vysoké. "Lidé mají pocit, že když je to z odpadu, mělo by to být levnější, ale pokud chceme být ekologičtí, měli bychom si uvědomit, že to něco stojí," řekl Knížek. Na univerzitě zatím materiál vyrábějí ručně v laboratorních podmínkách, katedra teď hledá partnera, který by výrobu rozjel ve velkém.

