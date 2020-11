Vědci zkoumají, jak a proč umírají stromy v Amazonském pralese. Zdá se, že je to důležité

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Schopnost Amazonského pralesa ukládat atmosférický uhlík se zhoršuje. Vědci to přičítají proměněn "chování" pralesa. Probíhající klimatická změna nahrává rychle rostoucím stromům. Jejich životní cyklus se však oproti dřívějšku zrychluje. O odborné studii, zveřejněné v Nature Communications

Právě kvůli snaze zjistit, proč a jak stromy v amazonském pralese odumírají, se spojily univerzity v Birminghamu a Leedsu. Podařilo se jim nejen přijít na to, jaké faktory jsou pro odumírání stromů rozhodující, ale také proč stromy odumírají čím dál rychleji.

Podle zjištění studie se zdá, že klimatická změna favorizuje především rychle rostoucí druhy stromů. Zároveň ale dochází k tomu, že tyto druhy odumírají v mladším věku. „Tím, že mají rychle rostoucí druhy stromů kratší životní cyklus, klesá schopnost celého lesa ukládat uhlík,“ vysvětluje David Galbraith z univerzity v Leedsu.

Vědci při analýze vycházeli z údajů shromážděných sítí RAINFOR, která obsahuje data za více než 30 let od zhruba stovky vědců. Součástí jsou i záznamy ze 189 jednohektarových parcel. Ty jsou každé tři roky monitorovány a během každé návštěvy vědci měří všechny stromy s průměrem alespoň 10 cm a kontrolují kvalitu každého z nich.

Studie celkově sledovala více jak 124.000 stromů. Vědci zaznamenali a analyzovali na 18.000 odumřelých stromů. „Když strom odumře, postupuje se při hledání příčiny podle přesně daného návodu. Proces je založen na detailním ohledání a něčem, co by se dalo nazvat ohledáním místa činu. To vše vedou zkušení vědci různých národností,“ komentuje profesor Oliver Phillips, jak analýza probíhala.

„Porozumět hlavním příčinám odumírání stromů v Amazonii nám dovolí lépe předvídat a plánovat budoucí vývoj. To ale nebude vůbec jednoduché, protože v amazonském pralese je víc jak patnáct tisíc různých druhů stromů,“ dodává vedoucí autor Adriane Esquivel-Muelbert.

