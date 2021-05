Vědci zkoumají vliv šetrného hospodaření na ptactvo v Praze a v okolí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Packa / Wikimedia Commons Praha loni na jaře spustila pilotní projekt šetrného hospodaření, v němž nabídla k pronájmu 398 hektarů svých zemědělských pozemků.

Vliv změny hospodaření na stav ptactva zkoumají vědci na stovkách hektarů půdy v majetku hlavního města Prahy. Tým sleduje ptáky v polích, kde se hospodaří šetrným způsobem i na konvenčně obstarávaných plochách. Opatření byla zavedena loni. Na výzkumu spolupracují odborníci z České společnosti ornitologické (ČSO), Akademie věd ČR (AV) a České zemědělské univerzity v Praze (ČZU).

Praha loni na jaře spustila pilotní projekt šetrného hospodaření, v němž nabídla k pronájmu 398 hektarů svých zemědělských pozemků. Jako podmínky město stanovilo například zmenšení půdních bloků na nejvýše pět hektarů či jejich rozdělení mezemi. Meze pak mají být zatravněny, nebo osázeny stromy a keři, na polích by měla být půda co nejdéle pokrytá vegetací. K dalším požadavkům patří střídání plodin a zákaz využívání pesticidů a průmyslových hnojiv.

Město si od změn slibuje, že se na pole vrátí příroda i druhy zvířat, které intenzivní zemědělství z polí vytlačuje. A právě na mapování dopadu nových opatření se zaměřil výzkumný tým, který zajímá, zda se změní druhové složení i početnost ptáků. Podle ornitologa Petra Voříška je cílem také doporučit úpravu způsobu hospodaření, pokud by se ukázalo, že je potřeba.

Voříšek ČTK řekl, že výzkum se týká celé plochy vymezené pro šetrné postupy. "Od magistrátu jsme loni dostali mapu polí, kterých se to týká. A na všech těch polích to děláme. Některá z polí do projektu nešla, protože se tam pozemky měnily, myslím že kvůli stavbě metra. Ale to už ignorujeme a mapujeme na všem, na čem jsme se dohodli," uvedl vědec s tím, že kontrolní, běžně obhospodařovaná plocha, je zhruba stejně rozsáhlá.

Stavy ptactva vědci mapují pomocí vlastní aplikace. Ptáky pozorují na jaře, v čase hnízdění, i v zimě, kdy by za ideálního stavu měli ptáci na polích nalézat potravu, která jim pomůže zvládnout toto období. Loni před počátkem projektu, během hnízdění, vědci spočítali na obou typech ploch celkem 55 ptačích druhů a 667 jednotlivých ptáků. Voříšek ČTK řekl, že data z letošní zimy zatím nejsou vyhodnocena. Výzkumný projekt je zatím vyjednán do konce letošního roku, podle ornitologa však bude určitě třeba prodloužení.

"Sledování je samozřejmě třeba dělat podstatně delší dobu, ta opatření začínají. Takže letošním roce budeme velmi těžko pozorovat nějaký efekt," uvedl. "Navíc letošní jaro je velmi specifické, protože je chladné, takže to může s těmi výsledky taky zahýbat. Určitě budeme jednat s magistrátem, aby sledování bylo delší dobu. Je to i v jejich zájmu, protože za takto krátkou dobu se to dobře vyhodnotit nedá," dodal.

