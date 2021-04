Velké elektrárny v Pardubickém kraji zatím nezískaly výjimku pro další provoz

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Michal Louč / Michal Louč / Wikimedia Commons Obě velké elektrárny v Pardubickém kraji, ve Chvaleticích i v Opatovicích nad Labem, požádaly o výjimku z této normy pro oxidy dusíku a rtuť.

V polovině srpna vstoupí v účinnost zpřísněné emisní limity pro velká spalovací zařízení. Obě velké elektrárny v Pardubickém kraji, ve Chvaleticích i v Opatovicích nad Labem, požádaly o výjimku z této normy pro oxidy dusíku a rtuť. Zatím nezískaly pravomocná rozhodnutí a není jasné, jak budou postupovat, pokud se jim to včas nepodaří.

"Věříme, že po dvou letech vyřizování žádosti o výjimku se už všechno řádně prověří. My budeme úřadům poskytovat maximální součinnost. Do spekulací se nebudeme pouštět," řekl ČTK mediální zástupce Elektrárny Chvaletice Petr Dušek.

Podobně se vyjadřují i zástupci druhé elektrárny. "Nyní o žádném hypotetickém scénáři spekulovat nechceme a věříme ve správný postup a rozhodnutí odpovědných orgánů," odpověděla na dotaz ČTK mluvčí Elektrárny Opatovice Hana Počtová.

Podle ministerstva životního prostředí povolující krajský úřad zajistí, aby byly závazné podmínky integrovaného povolení v souladu se závěry o nejlepších dostupných technikách, nebo aby byla udělena výjimka. "Dále musí zajistit, aby provozovatel zařízení byl povinen tyto podmínky dodržovat," uvedla Dominika Pospíšilová z tiskového oddělní ministerstva. Zda provozovatel bude muset kvůli plnění předepsaných požadavků regulovat či omezovat výrobu, bude podle ní záležet na jednotlivých případech.

Elektrárna Chvaletice požádala o výjimku z emisních limitů pro oxidy dusíku a rtuť před více než dvěma lety. Argumentovala tím, že kvůli malému snížení emisí by musela vynaložit nepřiměřeně velké náklady na investice do technologií. Pardubický kraj výjimku elektrárně udělil, následně ji však ministerstvo životního prostředí zrušilo. Rozhodování o celé věci bylo poté kvůli možné podjatosti pardubického hejtmanství přeneseno na krajský úřad v Olomouci. Jím vydanou výjimku ministerstvo letos v březnu znovu zrušilo. Elektrárna Opatovice o podobnou výjimku požádala loni na podzim. Ministerstvo delegovalo posouzení na krajský úřad v Jihlavě, který zatím nerozhodl.

Laura Otýpková z právnické organizace Frank Bold, která proti výjimkám vystupuje, považuje vydání pravomocných rozhodnutí do poloviny srpna za nereálné. "Muselo by být do té doby rozhodnuto případně i o odvolání proti výjimce, což lze stěží stihnout. Nevíme ale, jaké jsou reálné možnosti provozovatelů, co už vlastně zařízení v současnosti plní a jak lze provoz eventuálně upravit," řekla ČTK.

