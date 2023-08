Velké množství léčiv v odpadních vodách umí čistírny odstranit, ukázal výzkum

Zdroj | Depositphotos Do odpadních vod se léčiva dostanou z lidského těla. Část léčiv se do vody dostane také vlivem nesprávné likvidace. Nepotřebné léky mohou lidé odnést do lékáren, které zajistí odbornou likvidaci léčiv.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Do čistírny odpadních vod poblíž většího okresního města přitečou za rok léčiva odpovídající až 27 100 rozpuštěným tabletám Ibalginu. Ukázal to výzkum, který zpracovala Vodárenská akciová společnost (VAS). Zároveň však výzkum zjistil, že čistírny mají poměrně vysokou účinnost při odstraňování těchto látek.

"U sledovaných léčiv bylo zjištěno, že v čistírnách odpadních vod dochází k jejich odstranění s účinností od 65 do 100 procent. Až stoprocentní účinnost odstranění byla prokázána u paracetamolu a ibuprofenu. Naopak Diclofenac se v čistírně neodstranil vůbec. Jeho koncentrace však není v odpadní vodě na tak vysoké úrovní, jako u ibuprofenu nebo paracetamolu," řekla ČTK mluvčí VAS Iva Librová. Podle ní výzkum potvrdil, že čistírny odpadních vod jsou při odstraňování léčiv poměrně efektivní a koncentrace léčiv ve vodě, která odtéká z čistírny, je zanedbatelná.

Firma v průběhu loňského roku odebírala vzorky odpadních vod ze 12 čistíren v Jihomoravském kraji a na Vysočině, kde provozuje vodárenskou infrastrukturu. Zjišťovala přítomnost léčivých látek používaných na nejčastější onemocnění.

Laboranti společnosti sledovali, kolik léčiv do čistírny přiteče a poté z ní odteče. Loni zanalyzovali 270 vzorků odpadních vod a 35 vzorků čistírenských kalů ze 12 čistíren. "Obecně se jednalo o městské čistírny odpadních vod. Lokality byly vybírány na základě toho, zda jsou na kanalizaci například napojená zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice nebo pečovatelské služby. Dále při výběru rozhodoval například podíl splaškových vod v kanalizaci," řekla Librová.

Mezi sledované léčivé látky laboranti zařadili například ibuprofen, který lidé užívají ve formě Ibalginu. Sledovali také léčivou látku na horečku paracetamol, bisoprolol na vysoký krevní tlak či lék na záněty Diclofenac. Zjistili, že do čistírny, která slouží okresnímu městu se zhruba 20 000 obyvateli, přiteče ročně ekvivalent léčiva z 271 balení Ibalginu po 100 tabletách. Po čisticím procesu odtekla z čistírny voda s obsahem, který odpovídá třem balením.

Do odpadních vod se léčiva dostanou z lidského těla. Část léčiv se do vody dostane také vlivem nesprávné likvidace. Nepotřebné léky mohou lidé odnést do lékáren, které zajistí odbornou likvidaci léčiv.

"V žádném případě není možné vyhazovat léky do popelnice společně s běžným odpadem či je splachovat do WC. Při odložení léků do popelnice s komunálním odpadem totiž hrozí následné prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí do záchodu je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do vody a je velmi obtížné je následně odstranit," doplnila mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Klára Brunclíková.

reklama