Vesnička Němčovice na Rokycansku spoří kořenovou čistírnou a tepelnými čerpadly

Malá obec Němčovice na Rokycansku spoří energie kořenovou čistírnou a tepelnými čerpadly. Zástupci vesnice jsou rádi, že před lety, když byly vysoké dotace na plynofikace, obec k zemnímu plynu nepřistoupila. Přesto očekávají, že se lidé kvůli drahým energiím začnou vracet k topení pevnými palivy, u nichž stát posunul přísné emisní normy i sankce o dva roky. ČTK to řekl starosta Karel Ferschmann (SNK, BEZPP), za jehož dvacetiletou éru se obec rozrostla z 90 na 210 obyvatel.

Kořenovou čistírnu má obec už 17 let. "Provozní náklady jsou nula nula nic, do 100 000 korun ročně - na laboratorní rozbory, mzdu správce a sekání," uvedl starosta. Lidé platí za stočné paušální poplatek 700 korun ročně. Čistička nepotřebuje žádnou energii, funguje na přírodním principu čištění, řekl. Životnost je v podstatě neomezená a výsledky rozborů, které obec provádí čtyřikrát ročně, jsou výborné.

Němčovice se pro kořenovou čistírnu rozhodly proto, aby se mohly nové rodinné domky a byty kam napojovat. "A ohromnou výhodou je, že nemusíme mít oddělenou kanalizaci. Je tam povolená jednotná, takže splašková i dešťová se pouští do jedné trubky," řekl starosta. Tehdejší cena stavby byla 4,5 milionu Kč, 85 procent pokryla dotace. Běžná gravitační čistírna byla už tehdy pětkrát dražší a výrazně by se také prodražily provozní náklady.

"Je třeba ji pravidelně kontrolovat, dohlížet na to, aby kytky neuschly," uvedl starosta. Pokud je správně udržovaná, tak odpad nepáchne. Projde oddělovací, velkou sedimentační nádrží a kořenovými poli a voda pak odteče do potoka.

Obec je v současné energetické krizi velmi ráda, že před lety nedotáhla z blízkého města Radnice plyn, na což byly dotace. "Tehdy jsem toho litoval, ale dneska jsem rád, že jsme se pustili do tepelných čerpadel systém země-voda, které jsme instalovali s česko-bavorskou dotací už v roce 2006. Chodily se sem dívat delegace. Sahaly na radiátory a divily se, že to topí," řekl Ferschmann.

Obec má tři 90 metrů hluboké vrty, jimiž vytápí všechny své budovy i 14 obecních bytů, kterým stále vychází topení na 10 000 až 12 000 Kč ročně. "Když jsme čerpadla vybudovali, tak se tu postupně začala rozšiřovat, byť modernější vzduch - voda," uvedl. Obec je teď využila znovu, když nedávno dokončila šest sociálních bytů, kde čerpadlo vzduch-voda ohřívá i vodu.

Obec loni platila 40 000 korun za elektřinu měsíčně, teď 100 000 Kč. Využívá ji v kancelářích, na veřejné osvětlení, čerpadla a pumpy na obecním majetku. "Vůbec netušíme, co bude s cenou dál," uvedl Ferschmann. Očekává, že se někteří obyvatelé vrátí k topení dřevem. Podle starosty je pro obce špatné, že stát před lety zakázal s platností od letošního září kotle na pevná paliva první a druhé emisní třídy, o čemž lidé věděli pět let dopředu. A ve chvíli, kdy jsme si říkali, že se konečně přestaneme dusit, tak to prodloužili o dva roky. A ti lidé se na to zase vykašlou," dodal.

