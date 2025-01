Veterinární správa čelí kritice kvůli chovu na Karlovarsku, podněty ale nebyly

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj (KVS) čelí na sociálních sítích kritice kvůli svému přístupu k chovu v Kovářově na Karlovarsku. Minulý týden tam veterináři a policisté našli mrtvá a zubožená zvířata různých druhů. Podle vyjádření veterinární správy ale přesto, že se na internetu objevují informace, že KVS byla o stavu chovu informovaná už dříve, žádné takové podněty nedohledala. ČTK to sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.Karlovarská KVS uskutečnila kontrolu chovu v osadě Kovářov naposledy na základě podnětu na konci června 2023. Kontrola ale tehdy neprokázala pochybení vůči zákonu na ochranu zvířat proti týrání, ani vůči veterinárnímu zákonu. "Přestože se ve veřejném prostoru objevily informace o několika dalších podnětech adresovaných KVS na tento chov, KVS ani SVS od června 2023 nedohledala žádný takový podnět na týrání odeslaný do datové schránky KVS, nebo do e-mailu zaměstnanců KVS," uvedl Vorlíček.

"Od kolegů z Plemenářské inspekce jsme se dozvěděli, že její pracovníci byli na kontrole dotčeného chovu na začátku června 2024. Kontrola Plemenářské inspekce neidentifikovala v chovu žádná pochybení ve vztahu k péči o zvířata," doplnil mluvčí Státní veterinární správy, pod níž karlovarská KVS spadá.

Vlnu kritiky a dokonce i vznik petice za odvolání ředitelky karlovarské KVS vyvolala společná kontrola Policie ČR a KVS ze středy 15. ledna. "Kontrola identifikovala značná porušení ve vztahu k zákonu na ochranu zvířat proti týrání, proto KVS doporučila okamžitou náhradní péči pro všechna zvířata, k čemuž následně došlo," uvedl Vorlíček.

Stav některých zvířat byl žalostný. Inspektoři KVS našli na místě pět krav, které byly vyhublé a na pokraji života. U jedné krávy veterinář na místě rozhodl o utracení. Kromě nich tam byli pes, dvě ovce, tři zakrslá prasata, králík a morčata. Na místě byl také mrtvý kůň, který podle chovatelky uhynul v úterý. Byla tam také těla jedné krávy a kozy, údajně asi dva až tři týdny po uhynutí, i mrtvá kočka. Ve sklepě pak našli kontroloři další kostru koně a lebky asi 12 ovcí a koz.

Případ nyní převzala policie, která posoudí, zda se jednalo o trestný čin, nebo přestupek, který by pak řešil úřad obce s rozšířenou působností. Vzhledem k závažnosti případu, který v Karlovarském kraji nemá v posledních asi 20 letech obdobu, je pravděpodobné, že skončí trestním stíháním.

Ohledně podnětů na týrání zvířat nebo jiné porušení zákonů ve vztahu ke zvířatům doporučuje veterinární správa obracet se buď na podatelnu příslušné KVS, nebo podnět poslat do datové schránky. Zatímco podněty z podatelny jsou automaticky evidované a zpracovávané, jiné formy, například e-mail, nebo dokonce informace na sociálních sítích, se k rukám inspektorů nemusí dostat.

