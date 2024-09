Veterinární zákon by mohl upravit podmínky halal a košer porážek na jatkách

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Veterinární zákon by mohl nově upravit podmínky, za nichž mohou jatka i náboženské společnosti a církve porážet zvířata zvláštními metodami stanovenými náboženskými obřady, tedy halal a košer porážky. Pozměňovací návrh k vládní novele veterinárního zákona v tomto směru předložila skupina poslanců pětice stran včetně hnutí ANO v čele s ministrem zemědělstvím Markem Výborným (KDU-ČSL). Jde o vládní veterinární novelu, která od roku 2026 zavádí povinnost jatek mít kamerové systémy, aby bylo možné sledovat, jak zaměstnanci zacházejí se zvířaty. Novelu Sněmovna projednala dnes ve druhém čtení, kdy poslanci načítali pozměňovací návrhy.Účelem uvedeného návrhu je podle důvodové zprávy to, aby se zvířata k těmto rituálním porážkám nemusela vyvážet z Česka a místo nich se budou vyvážet až produkty. Ministr Výborný poukazoval na to, že zvířata pro tento druh porážek se nyní vyvážejí třeba do Polska, které je umožňuje, nebo do Turecka. Odtamtud se pak takto získané maso jatečních zvířat dostává ke spotřebitelům a v Turecku nebo Polsku zůstává zisk. Podmínkou pro tento druh porážek bude povolení ministerstva zemědělství. Ujistil, že důvody pro legalizaci této metody jsou ekonomické. "Není to žádné nehumánní zacházení se zvířaty," ujistil.

Tyto praktiky dosud upravuje zákon proti týrání zvířat. Umožňuje je však pouze pro potřeby církví a náboženských společností, ale ne pro ekonomické potřeby, stojí v důvodové zprávě. K návrhu zaujal negativní stanovisko poslanec SPD Oldřich Černý. "Žijeme v 21. století a ne ve středověku," řekl. Podle něj půjde o uvolnění pravidel a možné trýznění většího množství zvířat.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) spolu s pirátskou poslankyní Klárou Kocmanovou navrhly kamerový systém rozšířit na všechny prostory jatek, kde se manipuluje se zvířaty, a nikoli jen na vykládku. Kamery chtějí zavést i na jatkách usmrcujících drůbež, králíky a zajíce.

Předsedkyně Sněmovny spolu se svým stranickým kolegou a předsedou zemědělského výboru Michalem Kučerou a poslankyní Kocmanovou předložila například návrh, který zpřesňuje zákaz nevhodného uvazování psů. Současná podoba tohoto zákazu se podle předsedkyně Sněmovny jeví jako nedostatečná. Navrhuje také, aby povinnému čipování opět podléhali i laboratorní psi.

Za porušení povinností týkajících se provozování kamerového systému, který má stát podle dřívějšího vyjádření ministra Výborného kolem 200 000 korun na jeden provoz, má novela umožnit uložení pokuty ve stejné maximální výši. V případě zjištění týrání zvířat by mohla být provozovateli jatek uložena pokuta do výše tří milionů korun. Kamerový systém bude po 30 dnů uchovávat záznam pro případné využití při vyšetřování Státní veterinární správou.

Skupina poslanců napříč stranami v čele s Karlem Smetanou (KDU-ČSL) chce usnadnit život rybářům. Rybářské povolenky by bylo možné vydávat i v elektronické podobě, zatímco dosud musí mít pouze papírovou podobu. „Současný právní stav předpokládá, že lovící osoba disponuje rybářským lístkem a povolenkou k lovu pouze v listinné podobě a nepřiměřeně tak v 21. století omezuje uživatele rybářských revírů a lovící osoby v digitalizaci jejich činnosti,“ zdůvodnili svůj návrh. O rybářský lístek nebude nutné žádat pouze v místě trvalého bydliště.

