Větrný Jeníkov nechá investora prověřit možnosti stavby větrníků na svém území

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Větrný Jeníkov na Jihlavsku nechá investora prověřit možnosti stavby větrných elektráren na svém území. Městys kvůli tomu převzal desetiprocentní podíl ve firmě s ručením omezeným. Nabídky na stavbu větrníků dostala od různých investorů řada obcí na Vysočině. Některé už podepsaly smlouvu o spolupráci, další podle ankety ČTK zatím vyčkávají. Chtějí nejdřív znát postoj většiny svých obyvatel, kraje i sousedních obcí.

Ve Větrném Jeníkově rozhodlo zastupitelstvo o nabytí podílu ve firmě VTE Větrný Jeníkov minulý měsíc. Většinový podíl v této společnosti má podle veřejného rejstříku firma TCN energie.

Starosta Větrného Jeníkova Tomáš Helar (nestraník) ČTK řekl, že městys poptával, jestli by chtěl někdo větrníky v tomto území stavět. Uvedl, že se přihlásil investor se zajímavou finanční nabídkou. Kolik větrníků by mohlo být postaveno, vyplyne z dalšího zjišťování. Městys s 620 obyvateli by měl prověřit, jak se k záměru staví obyvatelé, jednat bude také se starosty obcí v okolí, kterým by případně mohl i část elektřiny z větrníků předávat, uvedl starosta.

"Kdybychom byli soběstační, bylo by to super, kdyby nám to přineslo do kasy nějaké větší peníze, bylo by to také super," řekl starosta k možné výrobě elektřiny větrnými elektrárnami. Lokalita je podle něj větrná, jak napovídá i název městyse. Předpokládá ale, že zjišťování, jestli tam větrníky bude možné postavit, bude během na dlouhou trať.

Na spolupráci s firmou Redwood Capital je kvůli stavbě větrníků předběžně domluvená obec Blatnice na Třebíčsku, v níž bydlí 350 lidí. Investor vyjednává s úřady, domluvit se potřebuje také s armádou, která má letiště u Náměště nad Oslavou. Podle úvah by u obce mohly být až čtyři větrníky. "Pro nás jako pro malou obec je to velice zajímavé," řekl starosta Stanislav Husa (za KDU-ČSL). Dodal, že pokud by se celý záměr povedlo uskutečnit, dostávala by obec ročně částku odpovídající zhruba pětině jejího ročního rozpočtu.

Více obcí v kraji letos oslovila s nabídkou na stavbu větrníků firma ČEZ Obnovitelné zdroje. "Můžeme potvrdit, že v regionu Vysočiny v tuto chvíli máme uzavřenu smlouvu o spolupráci s obcí Velká Losenice," uvedl mluvčí Martin Schreier koncem června.

Firma ČEZ oslovila kvůli větrníkům například také obce Úhořilka, Jitkov, Žižkovo Pole, Ždírec na Havlíčkobrodsku, Věž, Nové Dvory a města Přibyslav a Havlíčkův Brod. Zástupci těchto samospráv oslovení ČTK vesměs uváděli, že chtějí o dalším postupu jednat až v podzimních měsících. Někteří čekají na stanovisko kraje, který dřív stavbě větrníků bránil. Starosta Věže Martin Bárta (nestraník) uvedl, že by asi bylo zbytečné organizovat dotazování mezi obyvateli, kdyby pak kraj řekl, že tam stavba větrníků nebude možná.

Na větrné mapě Česka patří Vysočina mezi potenciálně nejzajímavější oblasti. Na Vysočině jsou zatím větrné elektrárny u Pavlova na Jihlavsku a u obcí Věžnice a Kámen na Havlíčkobrodsku. Poslední byly postavené v roce 2009.

reklama