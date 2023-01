Větrný park u Frýdlantu může mít vliv na životní prostředí, čeká ho EIA

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | EssjayNZ / Flickr V EIA budou muset mimo jiné experti vyhodnotit, jaký vliv by mohly mít elektrárny na okolí minimálně v okruhu pěti kilometrů a měli by zpracovat detailní migrační studii zaměřenou především na ptáky v okolí plánované výstavby elektráren.

Chystaná výstavba větrného parku u Frýdlantu na Liberecku může mít významný vliv na životní prostředí, a bude tedy nutné vypracovat dokumentaci vlivů na životní prostředí (EIA). Takový je závěr úředníků z ministerstva životního prostředí, kteří v zjišťovacím řízení posuzovali záměr soukromé firmy postavit nedaleko hranice s Polskem větrné elektrárny.

Podle záměru plánuje společnost W.E.B Větrná energie postavit nad údolím s obcemi Horní Řasnice, Dolní Řasnice a Krásný Les 11 elektráren o celkovém výkonu 46,2 až 68,2 megawatt (MW), položit do země zhruba deset kilometrů elektrického vedení k rozvodné stanici Větrov a vybudovat trafostanici u této rozvodny. V EIA budou muset mimo jiné experti vyhodnotit, jaký vliv by mohly mít elektrárny na okolí minimálně v okruhu pěti kilometrů a měli by zpracovat detailní migrační studii zaměřenou především na ptáky v okolí plánované výstavby elektráren.

Podle jednatelky společnosti W.E.B Větrná energie Michaely Lužové s takovým rozhodnutím úřadu počítali. "Ministerští úředníci požadují zpřesnit dokumenty o podrobnější zoologický průzkum, hlukovou studii či více vizualizací, což jsme očekávali a počítáme s tím. Sami jsme požádali ministerstvo o přísnější proces EIA, než nám ukládá zákon, protože jsme si naším projektem větrného parku velmi jistí. Naším cílem je ukázat místním lidem i široké veřejnosti kvalitu a bezpečnost našeho projektu, čemuž nezávislá oponentura pomůže. Zároveň bychom byli rádi, kdyby i další investoři větrných parků dobrovolně přísnějším posouzením ukázali, že se lidé nemusí větrníků obávat," uvedla Lužová. Projekt soukromé firmy od zveřejnění záměru doznal už některých změn. Lužová už dříve ČTK řekla, že firma aktuálně počítá s výstavbou devíti větrných elektráren, což je o dvě méně než uvedla v záměru.

Proti chystané výstavbě větrného parku u Frýdlantu je část místních. Mají obavy z přílišné blízkosti elektráren u domů, hluku, negativního vlivu na krajinu i velikosti elektráren. V Horní Řasnici o pokračování projektu v katastru této obce budou místní dokonce rozhodovat v referendu. Bude se konat tento týden souběžně s prezidentskými volbami. Návrh na uspořádání referenda podepsalo přes 30 procent oprávněných voličů.

