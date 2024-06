Většina elektřiny z větru se v Česku vyrobí na severozápadě, na jihu žádná

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Většinu elektřiny z větru v Česku vyrobí větrníky na severozápadě země, téměř 62 procent z ní loni pocházelo z Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje. Žádná se naproti tomu nevyrobila v Jihočeském kraji a v Praze. V absolutním množství se nejvíce elektřiny z větru v loňském roce vyrobilo v Ústeckém kraji, v přepočtu na rozlohu území v Karlovarském. Údaje dnes poskytla Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) a Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE). Zároveň upozornily, že větrné elektrárny a mlýny se zájemcům otevřou při světovém Dni větru v sobotu 15. června.Z větru se loni v Česku podle zprávy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vyprodukovalo 701 gigawatthodin (GWh) elektřiny. V Ústeckém kraji to bylo víc než 175 GWh, v Karlovarském přes 148 GWh a v Libereckém téměř 111 GWh. Největší instalovaný výkon mají větrníky v Ústeckém a Karlovarském kraji, s odstupem následují Liberecký a Olomoucký kraj. Tuzemské větrné elektrárny ale stále pokrývají pouze jedno procento spotřebované elektřiny, třeba jaderné elektrárny Dukovany a Temelín loni do přenosové soustavy dodaly 30.400 GWh. Povolování staveb nových větrníků je přitom složité a dosud trvá běžně deset a více let, upozornily oborové svazy.

Vznik větrných elektráren často brzdí nesouhlas lidí z okolí. Některé z nich a také větrné mlýny se proto na Den větru zpřístupní veřejnosti, aby mohli lidé zjistit, jak fungují. Doprovodný program bude v sobotu 15. června připravený na 21 místech. "V některých lokalitách budou hasiči nacvičovat evakuaci osob z elektrárny, jinde budou skákací hrady, malování na obličej, virtuální realita nebo soutěže pro děti," uvedl předseda ČSVE Michal Janeček. Podrobnosti jsou na webu akce.

Stát plánuje stanovit takzvané akcelerační zóny, v nichž bude povolování staveb solárních nebo větrných elektráren rychlejší. Postup pro vymezování zón koncem dubna schválila vláda. Za promarněnou příležitost oborové svazy označily to, že se zároveň nezjednoduší pravidla také mimo tyto oblasti. Zjednodušit a zrychlit je podle ČSVE a Komory OZE potřeba také nahrazování starších větrníků moderními. Současná podoba návrhu může podle nich výrazně zbrzdit přechod na domácí zdroje čisté energie.

"Zjednodušit povolování pro větrné elektrárny jen v akceleračních oblastech by byla velká škoda. Potřebujeme kompletní a jasná pravidla pro jednoduché a rychlé povolování větrníků v celé ČR. Proč na zbytku území měla příprava větrných elektráren trvat dál deset a více let namísto maximálně dvou?," uvedl předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.

Stát do budoucna počítá s výrazným nárůstem podílu obnovitelných zdrojů energie, který v současnosti činí kolem 19 procent. Podle loňského vládního návrhu Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu by měl podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 stoupnout alespoň na 30 procent. Evropská komise vrátila návrh k úpravě. Podle oborových organizací je tuzemský potenciál vyšší než 30 procent a vláda by jej měla v revidované verzi plánu zvýšit.

Žebříček krajů podle výroby ve větrných elektrárnách v roce 2023:

Elektřina vyrobená ve větrných elektrárnách (GWh) Instalovaný výkon větrných elektráren (MW) Rozloha kraje (km2) Instalovaný výkon větrných elektráren na km2 (MW) Ústecký kraj 175,314 86,8 5339 0,0163 Karlovarský kraj 148,297 67,6 3310 0,0204 Liberecký kraj 110,766 48,6 3163 0,0154 Olomoucký kraj 96,250 45,9 5272 0,0087 Moravskoslezský kraj 77,980 28,4 5431 0,0052 Kraj Vysočina 23,469 11,9 6796 0,0018 Královéhradecký kraj 20,588 10,2 4759 0,0021 Pardubický kraj 16,360 23,0 4519 0,0051 Jihomoravský kraj 13,811 8,3 7188 0,0012 Plzeňský kraj 10,613 5,3 7649 0,0007 Středočeský kraj 7,476 6,0 11.929 0,0005 Zlínský kraj 0,261 0,2 3963 0,0001 Jihočeský kraj 0 0,0 10.058 0,0000 Hlavní město Praha 0 0,0 496 0,0000 ČR 701,185 342,2 79.871 0,0043

Zdroj: ERÚ, ČSVE, Komora OZE

reklama