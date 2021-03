Více než polovina energie vyrobená z uhlí vloni připadla na Čínu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Asian Development Bank / Flickr V únoru ústav Ember informoval, že v Číně byly otevřeny nové uhelné zdroje s instalovaným výkonem 38,4 gigawattu (GW). To byl třikrát vyšší přírůstek než ve zbytku světa. Roste ale také instalovaný výkon jiných typů elektráren, včetně těch využívajících obnovitelné zdroje.

Více než polovina elektrické energie vyrobené z uhlí vloni připadla na Čínu. Informovala o tom agentura Reuters s odvolání na studii londýnského ústavu Ember. Výroba elektrické energie z uhlí v Číně vloni rostla, v tamním energetickém mixu ale váha uhelných elektráren postupně klesá.

Výroba elektrické energie z uhelných zdrojů vloni v Číně vzrostla o 1,7 procenta. V absolutních číslech se jednalo o růst o 77 terawatthodin (TWh). To je zhruba dvakrát tolik, co seza rok z hnědého uhlí vyrobí elektřiny v České republice. Tím se podíl Číny na světové výrobě elektrické energie z uhlí zvýšil na 53 procent, v roce 2015 to bylo 44 procent.

V únoru ústav Ember informoval, že v Číně byly otevřeny nové uhelné zdroje s instalovaným výkonem 38,4 gigawattu (GW). To byl třikrát vyšší přírůstek než ve zbytku světa. Roste ale také instalovaný výkon jiných typů elektráren, včetně těch využívajících obnovitelné zdroje. Váha uhlí v energetickém mixu se tak v průběhu deseti let snížila ze 70 na 57 procent. V roce 2019 uhlí představovalo 62 procent čínské výroby elektřiny. Celkový objem výroby mezi lety 2016 až 2020 ale vzrostl o zhruba pětinu, vypočítal ústav Ember.

V rámci opatření proti změnám klimatu si Čína vytyčila cíl dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2060. V pětiletém plánu na léta 2021 až 2025 čínské úřady uvádí, že chtějí racionálně kontrolovat rozvoj uhelných elektráren. Vrchol emisí oxidu uhličitého a dalších plynů, jež se podílí na skleníkovém efektu, by země měla dosáhnout v roce 2030. "Čína je jak velká loď, zabere jí nějaký čas, aby změnila směr," uvedl jeden z autorů zprávy Mu I-jang.

