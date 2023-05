Více než polovinu komunálního odpadu v Rožnově pod Radhoštěm bylo možné vytřídit

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Nenad Stojkovic / Flickr Anonymita sídliště přímo vybízí k tomu, vyhodit igelitový sáček plný odpadu do černé popelnice a nezajímat se o to, co s tímto odpadem dále bude.

Rozbor odpadu v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku ukázal, že více než 50 procent odpadu z černých kontejnerů na komunální odpad bylo možné dále vytřídit. Náklady na skládkování komunálního odpadu se zvyšují. Odmítavý přístup k separaci odpadů může mít za důsledek případné zdražování poplatku za svoz odpadu pro občany města, sdělila ČTK mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.

Lidé v Rožnově platí za svoz odpadu ročně 684 korun. Loni město svezlo 3300 tun komunálního odpadu a za jeho odvoz zaplatilo osm milionů korun, uvedla mluvčí.

Odborníci zjišťovali míru a správnost třídění odpadu ve městě minulý týden. "Na parkoviště do městského parku přijel svozový vůz a vysypal zde přes tunu komunálního odpadu ze sídlištní zástavby. Odborní pracovníci poté jeho část o objemu 250 kilogramů rozebrali a pokud to bylo možné, odpad dále dotřiďovali. Data hovoří jasně, podle výsledku bylo ještě 51,2 procenta odpadu dále možné vytřídit. Největší položkou byl bioodpad, následovaný plasty, papírem a sklem," uvedla mluvčí. V Rožnově s více než 16 000 obyvateli je 85 odpadových míst určených k separaci odpadu.

"Anonymita sídliště přímo vybízí k tomu, vyhodit igelitový sáček plný odpadu do černé popelnice a nezajímat se o to, co s tímto odpadem dále bude. Problém však je, že pokud nebudeme ve městě třídit a nezvýší se poměr separovaného odpadu, budeme tento fakt muset promítnout do poplatku za odpad. Náklady na svoz se každý rok zvyšují, brzy stát zakáže skládkování odpadu, který ještě lze vytřídit nebo energeticky využít. V aktuální situaci jsou tedy pouze dvě možnosti. Začít aktivně třídit a ušetřit tak své peněžence a pomoci přírodě, nebo se smířit s tím, že se poplatky za odpad budou zvyšovat," uvedl místostarosta města Tomáš Gross (KDU-ČSL).

Město chce letos začít rekonstrukci stanovišť na separovaný odpad. "Kultivace prostor přinese i navýšení počtu nádob na tříděný odpad v lokalitách, kde je to potřeba," uvedl Gross. Město také připravuje několik osvětových kampaní k podpoře třídění odpadu, vznikl i edukativní spot.

