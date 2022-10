Vídeň chce do Dunaje vrátit ohroženou rybu. Základnou bude přestavěná nákladní loď

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | BOKU Wien Jeseteři do Dunaje již vypuštění.

Do tří let zakotví ve Vídni speciálně přestavěná nákladní loď, která se stane hlavní základnou evropského projektu usilujícího o návrat jeseterovitých ryb do Dunaje. Do roku 2029 by do řeky mělo být vypuštěno přes 1,6 milionu silně ohrožených jeseterů. Je to náprava situace, kdy původní populaci těchto sladkovodních ryb zdecimovaly lidské zásahy. Akce navazuje na předchozí úspěšné vypuštění 240 000 jeseterů malých do Dunaje a jeho přítoků včetně řeky Moravy.

Jeseterovití patří mezi největší sladkovodní ryby na světě. Některé z druhů jeseterů mohou přesahovat délku dvou metrů a váhu jedné tuny. Díky své velikosti, očekávané délce života přesahující i 100 let, pozdní pohlavní vyspělosti, různorodým požadavkům na místa výskytu a migračnímu životnímu cyklu jsou také dobrými indikátory pro ekologicky prospívající řeky a moře. Mezinárodní svaz ochrany přírody IUCN klasifikuje jesetery jako celosvětově nejohroženější skupinu zvířat, a to kvůli nadměrnému rybolovu pro maso a kaviár, ale také migračním bariérám a ztrátě přirozeného prostředí, například v důsledku stavby přehrad či úprav břehů.

Dva ze šesti druhů jeseterovitých v Dunaji již zcela vymřely. Tři se vyskytují pouze izolovaně na dolním toku. Jejich přirozené rozmnožování však probíhá zcela sporadicky, uvádí vídeňská univerzita BOKU. Extrémně malé populace již ztratily schopnost obnovy a potřebují systematickou podporu. A právě to slibuje nová iniciativa LIFE Boat4Sturgeon, na níž se pod vedením BOKU bude podílet město Vídeň i další instituce z Rakouska, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Bulharska, Slovenska a Ukrajiny.

Celkem by se měly do řeky vypustit čtyři druhy jeseterovitých

Hlavní centrálou pro znovuosazení jeseterovitých ryb v Dunaji se stane speciálně přestavěná nákladní loď, která zakotví u Dunajského ostrova ve Vídni. V ní budou experti chovat a rozmnožovat mateřské ryby a starat se o odchov mláďat. Další stanice vyrostou i v ostatních zemích. Pracovníci zároveň v nadcházejících letech vytvoří genovou databázi s cílem zajistit co největší diverzitu populace. Celkem půjde o čtyři druhy jeseterovitých: vyzu velkou, jesetera ruského, hvězdnatého a malého.

Právě na odchovu jesetera malého nasbírali pracovníci v uplynulých letech řadu cenných zkušeností. Od roku 2016 totiž ve Vídni fungovala speciální kontejnerová líheň pro tento druh. Během pěti let se podařilo odchovat a do Dunaje a jeho přítoků včetně řeky Moravy vysadit na 240 000 jedinců. Na předchozím projektu se podílelo i Povodí Moravy.

Navazující iniciativa si klade výrazně ambicióznější cíle. Odborníci totiž chtějí do roku 2029 do různých úseků Dunaje v součtu vypustit na 1,6 milionu mláďat všech čtyř druhů. Následovat bude pečlivý monitoring rybí populace. Univerzita BOKU a další zapojené instituce se také zaměří na osvětovou činnost na sociálních sítích, při různých akcích nebo prohlídkách pro školy. Celkový rozpočet dosahuje 11,8 milionu eur, z toho dvě třetiny plynou z EU programu LIFE, zbytek financování zajistili jednotliví partneři.

