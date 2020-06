Vídeň plánuje výrazně omezit vjezd aut do centra

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Piqsels Město Vídeň plánuje omezit průjezd vozidel městem. Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Centrum Vídně se možná již brzy stane pro motorová vozidla zcela nedostupné. Ačkoli město počítá s řadou výjimek, kdy vjezd vozidlům povolen bude, měla by nová dopravní koncepce omezit hlavně průjezd vozidel městem, a to až o 30 procent. Podle místostarostky Birgit Hebeinové by měl plánovaný zákaz vjezdu vozidel do centra města začít platit ještě do říjnových komunálních voleb.

V centru Vídně žije v současnosti šestnáct tisíc obyvatel. Denně se přitom v centru vyskytuje až padesát tisíc aut. Tomu má být ale podle vídeňské místostarostky konec. Centrum města má podle Hebeinové patřit lidem a ne motorům. „Bereme klimatické změny vážně. To znamená, že musíme i statečně jednat. Doprava ve Vídni vytváří až 40 procent emisí CO2. V centru bez aut se bude lépe dýchat i našim dětem a vnoučatům“, okomentovala novou dopravní koncepci Hebeinová.

Místostarostka dále představila ambici Vídně stát se první metropolí v německy hovořícím prostoru se zákazem automobilů v centru města. Zákaz ovšem počítá nejen s automobily, ale se všemi motorovými vozidly včetně mopedů a skútrů. Omezení vjezdu motorových vozidel má nejen pomoci s klimatickými změnami, ale má vrátit veřejný prostor zpět obyvatelům. Podle Hebeinové vznikne více využitelného prostoru a centru se vrátí respekt, který si zaslouží.

Ne všech se ale zákaz vjezdu vozidel do centra města dotkne. Vídeň představila prozatím sedmnáct výjimek, ovšem připustila, že další možná ještě přibydou. Výjimku tak dostanou například rezidenti první městské části, handicapovaní lidé, taxikáři či místní dodavatelé. Omezení se nebude vztahovat ani na městskou hromadnou dopravu či na vozy firem, které mají v centru města své sídlo a vůz pro svůj provoz potřebují. „Nikdo, kdo je odkázaný na automobil, nemusí mít strach“, ujistila Vídeňany Hebeinová.

Podle místostarostky Hebeinové by zákaz měl být platný ještě před říjnovými volbami. Vídeňský starosta Michael Ludwig ovšem vyjádřil své pochyby, že by se nová dopravní koncepce stihla do podzimu zrealizovat. Nutné podle něj budou ještě společné debaty obzvláště ohledně výjimek ze zákazu a jasná definice dopravní koncepce tak, aby zákazem neutrpěly sousedící městské části, do kterých by se motorová vozidla mohla přesunout. Záměr k uklidnění dopravy v centru města ale vítá.

reklama