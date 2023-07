Vlachovická Květomluva je nejlepší ekofarmou roku, chce se zdokonalovat

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Manželé Zuzana a Radek Fryzelkovi vybudovali za osm let ve Vlachovicích na Zlínsku rodinnou bylinnou farmu Květomluva. Hospodaří na 1,7 hektaru pozemků s bylinami a zeleninou, pěstují pět desítek druhů bylin a další sbírají ve volné přírodě. Farma, která byla včera přítupná v rámci Dne otevřených faremních vrat, se stala Nejlepší ekofarmou roku 2023. Manželé ČTK řekli, že ocenění si velmi váží, mají toho ale ještě spoustu před sebou a chtějí se zdokonalovat. V roce 2015 zachránili a zrekonstruovali valašskou roubenou sušírnu ovoce a postupně vysazovali byliny. Ocenění uděluje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

"Když jsme začínali, nedokázali jsme si představit, co nám to vše přinese. Přineslo to spoustu radosti, ale i starostí. Jednou je člověk nahoře a jednou dole," uvedl Fryzelka. Farma se podle něj snaží o jiný přístup. "Aby to nebylo jen o výrobcích a o firmě, ale o vztahu k přírodě, vztahu k zákazníkům. Chceme dělat věci jinak. Tady u nás byla třeba jedna z nejméně úrodných částí Vlachovic, člověk se ale musí snažit napravovat i něco špatného. Pokud se člověk snaží a chce, mohlo by to přinášet výsledky," uvedl Fryzelka.

Pozemek, který byl jen travnatou plochou, koupili od tamního obyvatele, začali spravovat starou sušírnu a postupně vysazovali byliny, které pěstují i na bylinných políčcích za Vlachovicemi. Začínali s nabídkou bylinných koupelí, poté přidali bylinné čaje a další produkty. Farma nabízí 90 výrobků, také sirupy a elixíry, pochutiny a ostatní potravinářské výrobky, sušené byliny a ovoce, masážní oleje, tinktury či masti. Podle Fryzelkové jsou žádané takzvané AIP produkty, které odpovídají dietě při autoimunitních onemocněních. Jde o chlebíčky, krekry, raw tyčinky, čekankové kávoviny i sušené maso.

Farma zaměstnává šest lidí, v nadcházejících letech se chce zaměřit například také na kvalitní koření. "Nápadů je hodně, ale některé trvají několik let, než se dopilují. Stále chceme posouvat naše nápady ze začátku, aby to mělo dopad na společnost a krajinu. Aby výrobky pomáhaly lidem, nebyly jen chutné. Nechceme zaplnit trh výrobky, ale zůstat kvalitní, zůstat tím, čím jsme," uvedl Fryzelka. Farmu, která leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, tvoří pozemky s vysázenými bylinami a zeleninou, sad, výrobna, dvě sušírny a obchod.

