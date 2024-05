Vlastníci lesů dostanou od roku 2028 peníze za uložení uhlíku v lesích

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | stafichukanatoly / pixabay.com

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vlastníci lesů budou od roku 2028 dostávat platbu za zajištění klimatické funkce lesů, tedy uložení uhlíku v lesních porostech. ČTK to sdělilo ministerstvo zemědělství (MZe), které plošnou platbu připravuje. Půjde o první podporu za dodržování klimatických opatření, kterou lesníci dostanou od státu a bude součástí zákona. Soukromí vlastníci na setkání s novináři řekli, že jejich lesy, které tvoří zhruba 21 procent výměry všech lesů v ČR, dokážou každoročně zadržet až procento vyprodukovaného oxidu uhličitého v celém Česku.Konkrétní částku platby zatím MZe nesdělilo, bude se odvíjet od množství uloženého uhlíku v lesních porostech, uvedl resort. Cílem platby je podle ministerstva podporovat rozvoj zdravých a odolných lesů. Podpora nabyde účinnosti v roce 2027, s vyplácením počítá ministerstvo o rok později.

Vlastníci lesů dosud žádnou platbu za dodržování klimatických opatření od státu nedostávají. Mohou ale žádat například o příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu, což je víceletá podpora vyplácená Evropskou unií.

Ministerstvo nestátním lesníkům přes dva roky slibovalo příspěvek na adaptaci lesů na klimatickou změnu, ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ale už dříve řekl, že na tuto slíbenou podporu zatím nejsou peníze. Peníze měli soukromí vlastníci dostat letos za loňský rok, protože s platbou počítali a opatření dodržovali, řekl Richard Podstatzký ze Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

Nestátní vlastníci lesů, kteří představují 45 procent výměry lesů v ČR, proto novou platbu vítají. Podstatzký uvedl, že vlastníci podle něj pociťují tlak, aby upřednostňovali ekologické požadavky před ekonomickými a potřebují kompenzaci za to, že ustoupí ve svých ekonomických nárocích, tedy v zisku z prodeje dřeva, za to, že zvýší pestrost a biodiverzitu lesů.

"Nikdy jsme nechtěli peníze za sběr lesních plodů, klestu či návštěv v lese, nechceme poplatky, ale přinášíme společnosti spoustu benefitů a naším příjmem z lesa je jen prodej dřeva a nic jiného," řekl Podstatzký. Doplnil, že lesy mají mimo jiné protierozní funkci, zadržují vodu v krajině, vyrábí kyslík a slouží také k rekreaci.

Hektar lesa podle informací SVOL vyprodukuje ročně až deset tun kyslíku a z atmosféry odstraní téměř pět a půl tuny oxidu uhličitého. V lesích soukromých vlastníků každoročně vyrostou zhruba čtyři miliony metrů krychlových dřeva, jeden metr krychlový surového dřeva podle SVOL uloží až 280 kilogramů uhlíku.

"Lesy ve vlastnictví SVOL tak ročně zadrží asi procento vyprodukovaného oxidu uhličitého v ČR, tedy zhruba milion tun," řekl za SVOL Petr Bláha. Server Fakta o klimatu uvádí, že roční objem emisí v Česku byl v roce 2021 přes 119,4 milion tun.

Ministerstvo odhaduje, že platba bude mít dopad do státního rozpočtu přibližně ve výši sedmi miliard korun. Podstatzký řekl, že pokud by ministerstvo vyplácelo platbu jen nestátním vlastníkům lesů, byl by zásah do státního rozpočtu zhruba o polovinu menší. Státní lesy představují 55 procent výměry lesů v Česku.

Platby budou nejspíše vyplácet krajské úřady, vše ale bude podle ministerstva záležet na finální podobě novely lesního zákona, u které skončilo 22. března připomínkové řízení a ministerstvo v současnosti novelu upravuje na základě připomínek.

reklama