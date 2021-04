Vrcholí akce Ukliďme svět, lidé naplánovali na Den Země stovky úklidů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Axente Vlad / Shutterstock V Praze a ve Středočeském kraji lidé registrovali více než 80 úklidů. Řada dobrovolníků naplánovala úklidy i na Olomoucku, Ústecku, Královéhradecku a v dalších krajích. Podle ČSOP pak výzvu k zapojení do úklidu vyslyšely i desítky škol.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dnes vrcholí kampaň Ukliďme svět. Koordinátor, Český svaz ochránců přírody (ČSOP), na webu eviduje kolem 290 nahlášených úklidových akcí po celém Česku. Úklidy nejsou omezeny jen na dnešek. Pořadatelé vyzvali také školy, aby učitelé s žáky a studenty vyrazili pomoci přírodě. Hlavní "úklidový" termín měl být původně v březnu, posunul se kvůli pandemii. K úklidům přírody při samostatných procházkách však zástupci ČSOP vyzvali lidi už dříve.

V Praze a ve Středočeském kraji lidé registrovali více než 80 úklidů. Řada dobrovolníků naplánovala úklidy i na Olomoucku, Ústecku, Královéhradecku a v dalších krajích. Podle ČSOP pak výzvu k zapojení do úklidu vyslyšely i desítky škol.

K velkým akcím podle ochranářů patří například jarní úklid břehů Orlické přehrady, který začal už v polovině dubna a potrvá do 2. května. Lidé mohou použít vlastní pytel, zajít si na výdejní místo v obcích, nebo spojit úklid s pátráním a pomocí GPS hledat "pytlokešky". Loni se do úklidu břehů přehrady zapojily čtyři stovky dobrovolníků.

Program pak na sobotu chystá například pražská čtvrť Malešice. Kromě individuálního úklidu Malešického lesíku se lidé pustí do kvízů v terénu i on-line, navštívit mohou také znovuotevřenou Školní botanickou zahradu Střední odborné školy Jarov.

Cílem akce Ukliďme svět je odstranit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Kampaň Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody, je součástí globální akce Clean Up the World. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017 až 2020 se konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od letoška však pokračuje opět samostatně.

Hlavní úklidový den letos připadá na Den Země, který se od počátku 70. let koná 22. dubna. Původně souvisela s protesty proti negativním dopadům průmyslového rozvoje na životní prostředí. Později se akce rozšířila do dalších zemí. Každoročně se k němu podle pořadatelské organizace EARTHDAY.ORG připojuje téměř 200 států světa a více než miliarda lidí.

reklama