Vybíjení jelení a srnčí zvěře má pomoci britské přírodě

Hromadné vybíjení zvířat? Slyšíme o něm často, ale málokdy zaznívá jako praktický návrh ze strany ekologů. Ve Velké Británii jej přímo jako řešení ochrany přírody doporučují akademici z univerzity v Nottinghamu. Regulace přemnožených populací jelení a srnčí zvěře má pomoci ostatním druhům volné krajiny. Píše o tom Independent

Velká Británie se v současnosti potýká (mimo jiné) se dvěma výzvami. Tou první je požadavek na výsadbu nových lesních porostů, druhou pak probíhající drastický úbytek druhů charakteristických pro lesní krajinu. Zejména pak malých savců, brouků, ptactva. Zdá se, že obnova stromů by mohla být dobrým řešením na jejich problémy. Jenže se jím nestanou, dokud budou britské krajině dominovat neregulovaná stáda jelení a srnčí zvěře. Ta totiž lesní porosty, staré i nově vysazované, dost selektivně probírají a spásají a tím deformují jejich strukturu.

Bez predátorů a s dostatkem potravy

Alespoň tak to popisuje Mark Eichhorn z univerzity v Nottinghamu, který spolu s kolegy prozkoumal 40 různých lokalit zalesněné krajiny v oblasti Weald a Welsh Marches. Zjistil, že v intenzivně zazvěřených oblastech je listnatý podrost pod stromy zastoupen o 68 % méně než v oblastech s menšími počty jelení a srnčí zvěře.

„Jejich populace teď plošně dosahuje extrémně vysokých čísel v důsledku několika faktorů a s neblahými důsledky pro hmyz, ptactvo a malé savce,“ říká Eichhorn. Těmi faktory je celkový pokles zájmu o lov, absence velkých predátorů, případně podzimní výsev plodin, které v zimě slouží jelení a srnčí jako náhradní zdroj potravy. Přirozené i umělé formy jejich regulace tedy ze systému vypadávají.

„Lidé se mohou rozhodnout, jaký model zalesněné krajiny preferují, ale jen drastická redukce početnosti jelenů a srnců v nich pomůže ptákům, hmyzu a malým savcům,“ zmiňuje Eichhorn. Návrat ptáků - slavíků, sýkor lučních, strakapoudů malých – tedy podmiňuje výrazným snížením početnosti spásačů. „A nebavíme se tu v termínech odstřelů a lovné sezóny,“ dodává. „V Británii se už zvěřina jí, jen její velká proporce pochází z farmových chovů. Chce to opravdu drastickou změnu, přístup, při kterém by například divoká zvěřina funkčně na jídelníčcích domácností na čas zastoupila hovězí či jehněčí.“

Ornitologové nápad vítají, ochránci zvířat jsou proti

Hodí se zmínit, že problémem Britů jsou také nepůvodní importované druhy: jelen sika, muntžak malý, daněk evropský, srnčík čínský. Se srncem obecným a jelenem skotským by to nějak zvládli. Redukce by se měla primárně týkat těch oblastí, kde hlavně srnčí zvěř dosahuje početnosti 10 a více exemplářů na kilometr čtvereční. Tady by také efekt omlazení lesních porostů, růst podrostu, mohl nejvýrazněji nastartovat populační boom ohrožených zástupců druhů lesní krajiny.

„Jde o komplexní obnovu a údržbu struktury lesů, přírodních habitatů v dlouhodobém měřítku,“ pokračuje Eichhorn. „Na území Velké Británie prakticky neexistuje přírodní zalesněná krajina, jsou to uměle vytvořené a člověkem ovlivňované porosty. Takže bez lidského přičinění se tu situace nezmění.“ Nejrůznější oplocenky a lesnická opatření se přitom míjí účinkem, potažmo mají zase jiné vedlejší negativní efekty. Regulace je tedy podle badatelů z Nottinghamu jediným řešením.

Ornitologové, kteří se na studii rovněž podíleli, tento návrh podporují. Do opozice se ale staví obhájci zvířecích práv. Isobel Hutchinsonová ze společnosti Animal Aid nepovažuje návrh drastické regulace srnčí a jelení zvěře za povedený. „Je vysoce neetické zabíjet velké savce proto, abychom pomohli divokým ptákům. Všechna tato zvířata jsou schopna cítit utrpení a neměly bychom je nutit platit za naše chyby jejich životy.“

