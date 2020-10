Jelen sika trápí české lesy

Břetislav Machaček 4.10.2020 19:14 Reaguje na Zbyněk Šeděnka

Odchytněte si vlky tam, kde loví ovce a můžete

si je vysadit v Černošicích. Tam mohou lovit tu

černou, kterou z bezpečnostních důvodů nemohou lovit myslivci. Oni by mohli, ale to by se

muselo uzavřít část lesů před veřejností a tam

provést opakovaně hon, ale to by asi u veřejnosti

neprošlo, že je les uzavřen a bouchalové mordují

zvířátka. Vy tam vlky všichni milujete, ale pouze když dáví ovce a kozy v pohraničí, mít je

v okolí Prahy, tak budete brzo mluvit jinak.

K té přemnožené zvěři pouze toto, že sčítat

a sčítat zvěř je rozdíl a je něco jiného její

rozptýlení v létě a nebo shlukování do tlup

v zimě. Sčítá se v zimě a v místech potravní nabídky se koncentruje. V létě pak je někde

jinde a taky rozptýlená. Bohužel sazenice

listnáčů a jedlí zvěři chutnají a pokud nejsou chráněny oplocenkou a nebo nátěrem, ta vám i jeden kus za pár dnů zlikviduje hektar sazenic. A to nehovořím, že přijde sám a že se po pár dnech přesunou zase jinam. Pamatuji si, že se oplocenky budovaly odjakživa a pouze noví hospodáři si myslí, že to lze bez nich. Ano jde, ale to znamená vybít všechnu zvěř a vlky krmit ovcemi, protože nebudou mít ani tu podle vás přemnoženou zvěř. Nakonec i ten pubertální medvěd odešel zpět na Slovensko a "nějak" se ztratil. Jeho elektronický obojek se

odmlčel a jestli on ještě žije, je ve hvězdách.

Někteří si tiše z takovým "puberťákem" poradí a nikde to neroztrubují. Tak se to v Beskydech dělávalo vždycky a to těch medvědů bývalo na Slovensku kolem 400 a ne jako nyní až 1 300. Ono ani to Slovensko není nafukovací a tak mají i městské medvědy vybírající popelnice a plenící úly a ovčíny. Pouze asi to vždy "nějak" v tichosti vyřeší. U nás to byla mediální hvězda a ochránci byli v pohotovosti, aby mu nebyl zkřiven chlup v kožichu. Jinak jsou tu opravdu divocí medvědi

a ti ty škody až tak nepáchají. Tiše přijdou,

tiše odejdou a nebo na chvíli i v překrvených Beskydech zůstanou. To nejsou karpatské lesy a poloniny jako na Ukrajině či v Rumunsku, kde nepotkáte celý den turistu či houbaře. V Beskydech vidíte doslova od domu k domu a na cestách a v lesích potkáte stovky lidí za den. Tu nemá klid

už žádná zvěř, natož medvěd. A tak vypadá celá ČR

a zákonitě tak není rájem divokých šelem, ale pouze

kreatur na šelmu, která se nevyhýbá kontaktu

s lidskými sídly a nebojí se díky hájení ničeho.

Tudy cesta nevede, je to slepá ulička jakou byli

už kormoráni, mnohde už i vydry a volavky.

Jako zajímavost budiž, ale chtít mít v kulturní

krajině divočinu je utopie. Ano žádná šelma v ČR

nikoho nenapadla, protože tu nebyly, ale na

Slovensku ano a jinde taky. Není to sice na

denním pořádku jako autonehody, ale je to dáno

množstvím a stupněm jejich plachosti. Plachá

šelma se lidem pokud možno vyhne, ale kreatůra

se lidem nevyhýbá a tak nikdy neříkejme nikdy.

To je ten realistický pohled pane na který se ptáte.

