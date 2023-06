Výbor Evropského parlamentu těsně odmítl podpořit normu o ochraně přírody v EU

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zásadní ekologický návrh Evropské komise dnes nezískal potřebnou podporu ve výboru Evropského parlamentu (EP) před rozhodujícím hlasováním parlamentního pléna. Poslanci nejsilnější lidovecké frakce v EP zablokovali odhlasování normy zavazující EU k obnově přírody na řadě míst dotčených lidskou činností. Odpůrci pravidel argumentovali negativním dopadem na zemědělce a možným růstem cen jejich produkce, podle zastánců jsou nutná pro splnění ekologických závazků EU a přínosná pro její obyvatele.

Evropa se potýká s velkým úbytkem populace živočichů a rostlin. Komise odhaduje, že na kontinentu hrozí vymření až milionu druhů, zejména vinou intenzivního zemědělství, odlesňování a rozšiřování městských ploch. Unijní exekutiva proto před rokem navrhla normu vítanou ochránci přírody, avšak kritizovanou některými zemědělci.

Europoslanci z výboru pro životní prostředí se po dlouhých dohadech a prvním neúspěšném pokusu z minulých týdnů dnes dostali k hlasování o těchto pravidlech, na jejichž základě mají unijní země do konce desetiletí na pětině suchozemských a vodních ploch zavést opatření pro obnovu přírodních ekosystémů. Členové konzervativních skupin včetně nejsilnějších lidovců odmítli návrh podpořit. Postavili se za něj socialisté, zelení a část liberálů. Výsledkem byl poměr hlasů 44 ku 44. Rozhodující slovo však bude mít červencové plénum EP, kde se na základě dnešního výsledku čeká velmi vyrovnané hlasování.

"Příroda dnes prohrála bitvu, ale my budeme pokračovat v boji na plenární schůzi. Jako vždy zůstávám otevřen vyjednávání se všemi a o všem. Doufám, že Manfred Weber dostane rozum a skončí osobní tažení proti Ursule von der Leyenové, abychom mohli schválit návrh Evropské komise na plénu," prohlásil socialistický zpravodaj návrhu César Luena. Jeho vzkaz patřil šéfovi klubu lidovců, který v posledních týdnech přesvědčoval své poslance k zamítnutí návrhu. Ten je významnou součástí ekologické strategie komise, jejíž šéfka von der Leyenová je Weberovou stranickou kolegyní.

Weber tvrdí, že uplatňování pravidel by mohlo snížit zemědělskou produkci až o deset procent, což je podle něj v době dopadů inflace a války na Ukrajině neúnosné. "Potřebujeme nový návrh, který naše obavy zohlední," uvedl německý politik.

Norma počítá s tím, že státy EU do konce desetiletí zlepší stav alespoň 30 procent suchozemských, pobřežních, mořských i sladkovodních ekosystémů, které jsou v současnosti ve špatném stavu. Společný postoj k návrhu minulý týden schválily členské státy, které by ve druhé polovině roku měly vyjednávat o konečné podobě pravidel s poslanci. Podmínkou však je, že návrh uspěje v červenci na plénu. Pokud jej poslanci odmítnou, je podle unijních činitelů pravděpodobné, že během necelého roku zbývajícího do konce současného volebního období již případný nový návrh komise projednat nestihnou. Místopředseda EK Frans Timmermans minulý týden vyloučil, že by byla unijní exekutiva ochotna další návrh předložit.

