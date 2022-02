Výbor podpořil úpravu zákona o geneticky modifikovaných organismech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | NeydtStock / Shutterstock Pole kukuřice

Sněmovní výbor pro životní prostředí podpořil vládní novelu, která upravuje pravidla pro oznámení a žádosti o nakládání s geneticky modifikovanými organismy. Změny vycházejí z evropských nařízení a směrnic, Sněmovna novelu v lednu podpořila v prvním kole. Podle náměstka ministryně životního prostředí Vladimíra Many mělo Česko do svého právního řádu promítnout změny do loňského března. Bývalá Sněmovna obdobnou vládní novelu z roku 2020 nestihla projednat.

Novela mění formu, v níž se podávají oznámení o způsobech nakládání s geneticky modifikovanými organismy. Má zavést tzv. standardní datové formáty, které mají přispět k efektivnímu zpracování žádostí doručovaných Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin.

Předloha se týká také ochrany některých údajů, které musí žadatel o oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy uvádět, ale jejich zveřejnění by ho mohlo poškodit v rámci konkurence. Může proto požádat o důvěrné zacházení s těmito informacemi. Nově se kvůli tomu místo výčtu informací, které za důvěrné označit nelze, uvádí ty, u nichž je to možné. Novela má také doplnit podmínky, v nichž lze výjimečně i chráněné údaje zveřejnit.

Materiál uvádí, že se "masivní využívání" standardních datových formátů nepředpokládá. "Pokud jde o žádosti o důvěrné zacházení s vybranými údaji obsaženými v předepsaných podáních, na základě dosavadních zkušeností se očekává nápad v řádu jednotek případů ročně," konstatovalo ministerstvo životního prostředí ve zdůvodnění návrhu.

