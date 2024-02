AV ČR: Genomické šlechtění rostlin by výrazně pomohlo s produkcí potravin

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Genomicky šlechtěné plodiny mohou pomoct s produkcí potravin v situaci, kdy v důsledku klimatických změn v současnosti ubývá orné půdy a roste počet lidí na planetě. V rozhovoru, který ČTK zaslala Akademie věd ČR (AV ČR), to uvedla předsedkyně akademie Eva Zažímalová. Genomicky šlechtěné plodiny jsou odolnější proti suchu i škůdcům a méně náročné na půdu, mohou získat také lepší výživové vlastnosti. V EU využití takových plodin doposud není možné, ale tento týden europoslanci podpořili mírnější regulaci právě pro některé rostliny upravené pomocí těchto nových technik."Dalo by se říct, že současné odrůdy lidstvu už nestačí. Je potřeba mít techniku, která zrychlí kroky šlechtění. Za změnu se postavily i vědecké kapacity," řekla Zažímalová. Nové cílené a kontrolovatelné techniky a genomicky modifikované potraviny podle ní čelí dezinformacím. "Vždy je na místě předběžná opatrnost, ale to neznamená dát všechno k ledu. Pro přírodu jsou daleko větším nebezpečím invazní druhy," dodala.

Zažímalová poukázala na to, že ve Spojených státech se pěstují modifikované plodiny roky bez problémů, nestávají se z nich invazní druhy ani díky dané genové výhodě. Plodiny by díky genomické modifikaci byly méně náročné na vodu, uměly by lépe využívat přírodní podmínky, zajistily větší výnosy a předvídatelnost sklizně, uvedla. "Pro lidi by to znamenalo menší energetickou náročnost, lepší ekonomickou kondici a životní prostředí," řekla.

Změna pravidel u genomicky šlechtěných potravin by otevřela cestu především k užívaní metody CRISPR-Cas9, tedy takzvaných molekulárních nůžek. Podle Aleše Pečinky z Ústavu experimentální botaniky AV ČR návrh povolení v EU obsahuje možnost upravovat až tři různé pozice v jednom genu. Možnosti jsou podle něj velmi široké a techniky budou vycházet z potřeb zemědělců a šlechtitelů, aby se zacílilo na nejpalčivější problém, kterým bude nejspíše rezistence vůči různým onemocněním.

"V průběhu 20. století jsme používali různé chemikálie a gama záření – z velkého množství materiálu jsme vybírali nejvhodnější potomky. Byl to nákladný a zdlouhavý proces, který nikdy nevyčistil potomstvo od jiných mutací. Tady cílíme velmi přesně na danou oblast a v ideálním případě to bude jediná pozice v dědičné informaci, kterou pozměníme," uvedl Pečinka.

reklama