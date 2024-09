Výborný: ČR zatím o pomoc z krizové rezervy EU pro zemědělce žádat nebude

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Česká republika v současné době vyčísluje škody, které katastrofální záplavy způsobily zemědělcům. O pomoc z krizové rezervy EU pro zemědělství zatím ale žádat nebude, uvedl v Bruselu český ministr zemědělství Marek Výborný. Nyní je podle něj zejména klíčové, aby se pro postižené farmáře uvolnila pravidla a nemuseli čelit zbytečným kontrolám."Minulý týden jsem hovořil s některými farmáři v Jeseníkách a na Opavsku. Důležité teď je, abychom jim rozvolnili pravidla, tedy aby nebyli sankcionováni za věci, které nebyli schopni reálně a objektivně udělat, například provést seč louky, která je pod vodou, to nejde," řekl českým novinářům v Bruselu ministr Výborný. "Dal jsem pokyn Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, aby to zohlednili a aby tam teď nejezdili na kontroly. Je třeba farmářům vytvořit prostor, aby se dokázali vzpamatovat z toho, co je potkalo," dodal.

Pokud jde o dopady nynějších povodní na zemědělce, Česko zatím Brusel o pomoc žádat nebude. "Nemyslím si v tuto chvíli, že by bylo potřeba využívat ten krizový balík, myslím, že to zvládneme touto cestou úlev z pravidel," řekl český ministr.

Součástí nové evropské zemědělské politiky je i krizová rezerva, ze které může EU uvolnit peníze v případě akutní potřeby. Tato rezerva pro řešení krizových situací v zemědělství má roční rozpočet 450 milionů eur. Letos v červenci například Evropská komise navrhla uvolnit právě z této rezervy 77 milionů eur (přes 1,9 miliardy Kč) na podporu zemědělců pěstujících ovoce, zeleninu a víno v Česku, v Rakousku a v Polsku, kteří byli nedávno postiženi nepříznivým počasím nebývalého rozsahu.

Shodou okolností právě dnes navrhla Evropská komise vyčlenit 119,7 milionu eur (asi tři miliardy Kč) ze stejné rezervy na podporu zemědělců z Bulharska, Německa, Estonska, Itálie a Rumunska, kteří byli postiženi mimořádnými nepříznivými klimatickými jevy na jaře a na začátku léta. Itálie i Bulharsko byly zasažené suchem, Rumunsko postihly vlny veder, rovněž sucho a následně bouře a krupobití. V Německu zase mráz poškodil vinice a sady a s mrazy a krupobitím bojovalo rovněž i Estonsko.

