Výborný v Bruselu: EU musí sjednotit zákaz klecových chovů drůbeže

Foto | Preston Keres / U.S. Department of Agriculture / Flickr.com

Český ministr zemědělství Marek Výborný během včerejšího jednání v Bruselu vyzval Evropskou komisi, aby se zasadila o zákaz klecových chovů drůbeže v celé Evropské unii. Výborný to uvedl po setkání s eurokomisařem Olivérem Várhelyim, který má na starost dobré životní podmínky zvířat. V Česku začne zákaz platit v roce 2027, ostatní země to zatím příliš neřeší."Vyzval jsem eurokomisaře, aby se zasadil o sjednocení na celém území EU, prostředí by mělo být rovnocenné pro všechny chovatele nosnic," uvedl Výborný. Dodal, že čeští chovatelé by se kvůli dodržování opatření neměli ocitnout v nevyváženém postavení vůči ostatním. Eurokomisař podle něj vyjádřil pro požadavky České republiky pochopení.

Dalším diskutovaným tématem bylo nové nařízení o transportu zvířat, což se dotýká i českých chovatelů. "Apeloval jsem na to, aby podmínky, jako je například čas přepravy či velikost klecí, byly nastavené racionálně," řekl Výborný novinářům. "Abychom na jedné straně respektovali dobré životní podmínky zvířat a na straně druhé, abychom nepůsobili sebedestruktivně k možnosti obchodovat se živým skotem," dodal český ministr.

Česku například vadí, že Evropská komise navrhla mimo jiné zkracování maximální doby převozu na jatka. A například v době, kdy teploty překročí 30 stupňů Celsia, by se podle návrhu zvířata směla převážet jen v noci.

V souvislosti s takzvanou Vizí Evropské unie pro zemědělství a potravinářství, kterou Evropská komise zveřejnila minulý týden, ministr Výborný zmínil důležitost "debyrokratizace a snižování regulací". "Není možná praxe, která je bohužel občas ze strany úředníků známá, že škrtneme jedno opatření, ale vzniknou další tři. Tento systém musí skončit," uvedl Výborný.

V dokumentu EK se podle něj hovoří například o tom, jak řešit generační obměny v zemědělství a jak přilákat do tohoto sektoru mladé lidi. "To, co mladé odpuzuje, je ale právě obrovská míra byrokracie. Mladí lidé chtějí být na poli, chtějí se věnovat agronomické práci, zootechnice, práci s hospodářskými zvířaty, ne trávit 50 procent času u počítače vyplňováním nesmyslných hlášení," dodal český ministr.

