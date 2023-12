Výborný: Záběry z jatek se budou nahrávat na záznam, nebudou se vysílat on-line

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Záběry z kamer, které by měla povinně zavést na jatkách novela veterinárního zákona, se budou uchovávat na záznamu. Nepočítá se ale s tím, že by se například přenášely na internetu, což v minulosti požadovali někteří aktivisté. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Ministerstvo se podle něj také bude muset vypořádat s mnoha připomínkami k novele mysliveckého zákona a v lednu by se do připomínkového řízení měla dostat také novela zákona o lesích.

Podle Výborného novela veterinárního zákona reaguje na případy neakceptovatelného zacházení se zvířaty, které se na jatkách objevily. Letos se například jednalo o případ týrání na jatkách v Dolních Heřmanicích na Žďársku, na který upozornila organizace Zvířata nejíme. Ta mimo jiné v minulosti přišla také s peticí, která chtěla zavést přenos z kamer přes internet.

Výborný k tomu uvedl, že potřebuje mít funkční Státní veterinární správu, která bude plnit celou škálu svých úkolů a povinností - hlavně co se týče dozoru nad bezpečností veškeré masné výroby. Veřejně přístupný on-line přenos by mohl zahltit veterinární správu podněty a prakticky omezit její činnost ve prospěch českých spotřebitelů, doplnil. Systém by měl fungovat tak, že bude možné po nějakou dobu dohledat, co se na jatkách dělo a vyhodnotit, zda došlo k pochybení, dodal.

Novela zákona o lesích podle ministra úzce souvisí s novelou zákona o myslivosti, která mimo jiné reaguje na vysokou míru poškození lesů přemnoženou zvěří. Podobně jako novela zákona o myslivosti by tak měl zákon o lesích méně svazovat vlastníky lesů. Výborný jako úspěch zmínil také připravenou novelu zákona o ochraně půdního fondu, který je v gesci ministerstva životního prostředí. Mimo jiné má podle něj účinně chránit nejúrodnější půdu proti stavbám například logistických center nebo různých hal.

