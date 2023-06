Výdaje MŽP podle předběžného návrhu v příštím roce klesnou o 7,869 miliardy korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) by mělo mít v příštím roce o 7,869 miliardy korun nižší výdaje než letos. Úřad by měl příští rok pracovat s částkou 11,956 miliardy korun, v roce 2022 měl k dispozici více než 26 miliard. Vyplývá to z předběžného pracovního návrhu státního rozpočtu na rok 2024, který má ČTK k dispozici.

Mluvčí MŽP Lucie Ješátková na dotaz ČTK uvedla, že jde o první technický návrh ministerstva financí na příští rok. Zdůraznila, že o návrhu se teprve povede debata.

Z dokumentu vyplývá, že resort bude v příštím roce pracovat s celkovými příjmy ve výši přes 44 miliard korun. Celkové výdaje ministerstva by měly být 11,956 miliardy korun, z toho financované nebo spolufinancované z evropských peněz mají být výdaje 7,885 miliardy.

Program MŽP Nová zelená úsporám (NZÚ) by snížení rozpočtu úřadu nemělo ovlivnit. Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) v minulosti uvedl, že program bude od září financován z Modernizačního fondu. Zdrojem pro tento fond jsou peníze z výnosů z emisních povolenek, nejde tedy ani o peníze daňových poplatníků, ani o peníze ze státního rozpočtu.

Ministerstvo financí v předběžném pracovním návrhu státního rozpočtu na příští rok snížilo výdaje většině rozpočtových kapitol, nejvíce u ministerstva pro místní rozvoj. S výraznějším růstem výdajů počítá pouze u ministerstva obrany a u Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Celkový objem výdajů by měl v příštím roce klesnout o čtyři procenta na 2,134 bilionu korun. Schodek rozpočtu by měl být v příštím roce 235 miliard korun. Dokument zahrnuje i dopady vládního konsolidačního balíčku.

Jednotlivé resorty nyní musejí do konce července předložit návrhy svých rozpočtových kapitol ministerstvu financí, které je s nimi projedná a do konce srpna vypracuje návrh státního rozpočtu. V září by ho měla projednat vláda, která klíčový zákon do 30. září předloží Poslanecké sněmovně.

Letos vláda schválila rozpočet se schodkem 295 miliard korun, ke konci května byl průběžný deficit 271,4 miliardy korun. Celkový objem výdajů by měl v příštím roce klesnout o čtyři procenta na 2,134 bilionu korun.

