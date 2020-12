Výlet za nabíječkou pro elektromobil se britskému páru protáhl na 9 hodin

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Province of British Columbia / Flickr Nabíječky pro elektromobily totiž zdaleka nejsou svým provedením univerzální. Střídavý nebo stejnosměrný proud? Rychlo-nabíječky anebo raději něco pomalejšího? Různá provedení přípojky, podle konkrétního dodavatele anebo momentálního poskytovatele energie? Záleží i na typu auta, baterie. A jak to bude s placením? Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ve Velké Británii se momentálně nachází 11 600 veřejně přístupných dobíječek elektromobilů. Narazíte na ně podél parkovišť, v krytých stáních supermarketů, před restauracemi a obchody. To ale neznamená, že zrovna vy si v nich svůj vůz pohodlně dobijete. Na kuriózní situaci z praxe upozorňuje Guardian

Nabíječky pro elektromobily totiž zdaleka nejsou svým provedením univerzální. Střídavý nebo stejnosměrný proud? Rychlo-nabíječky anebo raději něco pomalejšího? Různá provedení přípojky, podle konkrétního dodavatele anebo momentálního poskytovatele energie? Záleží i na typu auta, baterie. A jak to bude s placením? Je třeba mít speciální „tankovací“ předplacenou kartu, je možno platit kreditkou, bankovní kartou či přes telefon, v hotovosti? Anebo si nejprve musíte dát v restauraci jídlo či zaplatit parkování? Ne všude také můžete dobíjet neomezeně dlouho, anebo do plna. Výsledkem může být poměrně nehezké zklamání.

Guardian s jistým humorným nadhledem popisuje neradostný příběh postaršího manželského páru Barnesových z Bournemouthu v Kentu, kteří si nedávno pořídili krásný a nový, plně elektrický vůz Porsche Taycan 4S a vyrazili – vedeni navigací – na cestu k nejbližší nabíjecí stanici. Skončilo to dobrodružnou expedicí, která se protáhla na 9 hodin a 209 kilometrů. Měli prostě trochu smůlu. Z prvních šesti dobíjecích stanic byly některé mimo provoz, stála před nimi dlouhá kolona elektromobilních nomádů anebo nabízely nekompatibilní připojení. A měli také pořádné štěstí, že se pak nakonec dostali domů, po průběžném dobíjení kde se jen dalo, se zůstatkem 11 % na baterii.

„Prošli jsme si celou škálou emocí, od rezignace, netečnosti po naštvanost a zoufalství, co se to vlastně děje," popisují oba manželé. „V jedné fázi cesty jsme už zvažovali, že strávíme noc v autě na odstavném parkovišti u dálnice.“ K jejich eskapádám je třeba přičíst neoznačená nefunkční zařízení dobíječek, absolutně neinformované operátory dobíjecích stanic, nedostatečné značení. A fakt, že Porsche Taycan 4S si u dobíječky značky Tesla energií stejně nedoplníte. Ostatně, stačí pohled do interaktivní Zap-Map, mapy dobíjecích stanic ve Velké Británii, abyste viděli, že pokrytí tu rozhodně není mimo velká města stoprocentní.

Miles Brignall, redaktor, který v deníku Guardian pokrývá ekonomická témata, k tomu dodává: „Cesta manželů Barnesových poukazuje na rozměry problému, kterému bude britská vláda nutně čelit, pokud chce pracovat na infrastruktuře, jež by skutečně umožnila slibované odstavení aut s naftovými a benzinovými motory do roku 2030.“ Jinými slovy, odpovídající revoluce dobíjecích stanic musí přijít dřív, než revoluce ve vozovém parku.

S podobným problémem se ale nepotýkají jen lidé ve Velké Bitánii. Stačí se podívat i do české Mapy dobíjecích stanic. Bydlet ve Znojmě a jezdit si pro šťávu 2x40 kilometrů do Dukovan, to už chce víc než jen zápal pro věc.

reklama