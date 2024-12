Využití výnosů z emisních povolenek jen na následky změn klimatu Senát schválil

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Výnosy z prodeje emisních povolenek bude možné do budoucna použít výhradně na opatření, která budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu. Nyní musí být takto využita polovina výnosů. Změnu přinese v návaznosti na směrnice EU novela o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, kterou dnes schválil Senát. Novelu, která by mohla nabýt účinnosti začátkem příštího roku, ještě dostane k podpisu prezident.Souhlas s novelou doporučily senátní výbory hospodářský i pro životní prostředí navzdory výhradám k zavádění nového unijního systému ETS 2, který má rozšířit emisní povolenky i na pohonné hmoty nebo vytápění. Podle kritiků by to vedlo ke zdražení benzinu, nafty, plynu nebo uhlí.

Vláda proto bude usilovat podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) o úpravu systému včetně zastropování cen povolenek a minimálně roční odklad jeho plného zavedení, tedy od roku 2028, s cílem zajistit silnější ochranu proti prudkému růstu cen energií. Dosáhnout toho chce v příštím roce.

Senát na popud výboru pro životní prostředí konstatoval, že naplňování klimatických cílů a závazků ČR vůči EU je potřeba uskutečňovat tak, aby nebyla snížena konkurenceschopnost českých podniků a byla zajištěna ochrana českých domácností před energetickou a dopravní chudobou. Vyzval vládu k přípravě studie o socioekonomických dopadech systému nebo přípravě opatření a nástrojů, které zamezí neúměrným dopadům na domácnosti.

Výzva souvisí s použitím peněz Sociálního klimatického fondu, jehož hlavním úkolem je podle směrnice zmírnit dopad zavedení emisních povolenek na pohonná a topná paliva na rozpočty nejohroženějších domácností. Peníze fondu mají být podle novely příjmem státního rozpočtu.

Novela má do zákona vtělit ze systému ETS 2 pouze jeho část týkající se zavedení nových pravidel pro monitoring a vykazování emisí. Provozovatelé letadel budou muset monitorovat dopady například emisí dusíku, částic sazí nebo vodních par na klima. Provozovatelé lodí budou muset zajistit ověření vykazovaných souhrnných údajů o emisích podle pravidel ověřování. Dodavatelé paliv budou muset zjišťovat emise z jimi dodaných paliv a budou muset ministerstvu životního prostředí dodávat vždy do konce dubna odpovídající výkaz za předchozí rok. Výkaz bude muset být ověřený akreditovanou osobou. První výkaz budou podávat v roce 2026 za rok 2025.

Předloha má zavést zejména pravidlo, že peníze z prodeje emisních povolenek bude možné využít jen na opatření, která budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu. Část peněz bude možné využít například na administrativní náklady spojené s fungováním systému emisních povolenek nebo na příspěvky některým mezinárodním organizacím v souvislosti se závazky v ochraně klimatu. Za nejzávažnější přestupky novela zvyšuje horní sazbu pokut z pěti na 20 milionů korun.

Zákon bude nově obsahovat ustanovení, které vychází z případu zkrachovalé hutě Liberty Ostrava. Toto opatření možní ministerstvu životního prostředí zablokovat účet s volnými emisními povolenkami tak, aby mohly být použity pouze na vyřazení povolenek za vypuštěné emise. Podniky by je tak nemohly prodat. Liberty Ostrava je od června v úpadku. Její insolvenční správce huti Šimon Peták dříve uvedl, že povolenky, které firma obdržela, prodala. V době, kdy by na něj přešla dispoziční oprávnění k povolenkám, Liberty podle něj žádné neměla.

