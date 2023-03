Výzkum mezidruhových kříženců pomůže šlechtitelům pěstovat odolné traviny i ve ztížených klimatických podmínkách

Anyr 20.3.2023 17:01

Paráda. Člověk ze*ere životní prostředí, tak si pomůže tím, že ho ze*ere ještě víc. A ideálně na genetické úrovni, aby to ze*rání stálo za to! :) Nač dávat prostor přírodě, když to jde i nepřirozeně.

A co na tom, že se genetické znečištění začne šířit a ohrožovat divoké, přirozené, přírodní druhy? S*át na to, že.

Hlavně ať se dál "zvyšuje životní úroveň" druhu člověka blbého rozežraného.



"Podle akademie hodlají nyní vědci zkoumat, jestli mechanismus, který zapříčiňuje nestabilitu mezidruhových kříženců trav, funguje také u dalších rostlin. Do budoucna plánují zjistit, zda lze tento proces ovlivňovat či zvrátit." - člověk zvracející přirozené procesy. Úplně vidím, jak planeta chrochtá blahem.

Což takhle trochu pokory, respektu a sebereflexe? Fakt, do pr*ele s antropocentrismem!

Odpovědět