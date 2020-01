Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Gucio_55 / Shutterstock.com V kůře jednoho smrku může přezimovat až 75.000 brouků kůrovce. / Ilustrační foto

V kůře jednoho smrku může přezimovat až 75.000 brouků kůrovce. Ukázal to experiment, kdy vědci shromáždili kůru ze dvou stromů a simulovali pro ni jarní podmínky. Ze sebraného materiálu se v daném prostředí do měsíce vyrojilo 150.000 lýkožroutů. Na experimentu se podíleli vědci z českobudějovického biologického centra akademie věd a Lesy ČR. Řekla to za biologické centrum Daniela Procházková.

Lýkožrout zimu přežívá skrytý v kůře stromů. "Sebrali jsme kůru ze dvou vzrostlých smrků a umístili ji do fotoeklektoru, což je zařízení, ve kterém z kůry při příhodné teplotě a délce dne začnou vyletovat brouci," uvedl Petr Doležal z biologického centra.

Dodal, že pokud by kůra zůstala v lese, škůdce by v ní přezimoval a na jaře by napadl další stromy. "Výsledky experimentu bohužel potvrzují, že ponechání aktivních kůrovcových stromů do jarního rojení bez asanace povede k dalšímu zrychlování šíření kůrovců v následujícím roce," uvedl jeden ze spoluautorů projektu zaměřeného na boj s kůrovcovou kalamitou Jan Příhoda.

Podle lesníků i vědců pomůže i to, pokud majitelé lesů popadanou kůru ze zasažených smrků odstraní a zlikvidují. Vědci informace ke kůrovci zveřejnili také ve videu na webu. "V boji s kůrovcovou kalamitou jsou výsledky aplikovaného výzkumu pro vlastníky a správce lesů velmi důležité, protože současná situace v lesích nemá v historii obdoby. Potřebujeme nové informace a metody, aby se kalamitu dařilo alespoň zpomalit," uvedl další zástupce projektu Stanislav Slanina.

Loni se do konce října ve státních lesích v ČR vytěžilo zhruba 9,6 milionu metrů krychlových kůrovcového dříví, což byl meziroční nárůst o dvě třetiny. V letošním roce experti očekávají těžbu v podobné výši.

