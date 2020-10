Washington již nepovažuje vlky za chráněný druh

Slovan 30.10.2020 12:23

Uvidíme co na to jednotlivé státy, které to budou mít na starosti, pokud to opět nezruší soudy jako před 6 lety nebo případně i nová administrativa Bidena. Jsou státy, kde je vlčí populace opravdu zdravá - Minnesota s +/- 3000 jedinci, ale jsou i státy, kde se ta vlčí populace muže v klidu dál zvyšovat - třeba Washington.

V Coloradu se bude 3. listopadu hlasovat o navrácení vlků do tamní přírody (velice pravděpodobně to projde).



Mnohem nebezpečnější je snaha Trumpa a jeho administrativy překopat jako takový zákon o ohrožených druzích co to jde, absolutní nerespekt k vědeckým faktům a vědcům jako takovým nebo lezením těžařskému průmyslu doprdele, doslova. Třeba snaha povolit těžbu dřeva v jednom z největších a nejzachovalejších pralesů mírného pásma! A o tomhle se tu nenapíše ani písmenko... Trump prostě musí pryč! Já nemám nic proti republikánům typu Bush nebo Reagan není! Trump ale republikán není a nikdy nebyl!



https://www.livescience.com/alaska-tongass-national-forest-trump-lifts-protections.html



A na závěr slova Ronalda Reagana:

"And we want to protect and conserve the land on which we live — our countryside, our rivers and mountains, our plains and meadows and forests. This is our patrimony. This is what we leave to our children. And our great moral responsibility is to leave it to them either as we found it or better than we found it."

Odpovědět