WMO: Důležité indikátory klimatické změny jsou na rekordní úrovni

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Gael Varoquaux / Flickr Rekordy se týkají vzestupu hladiny moří, teploty oceánů, znečištění moří a koncentrace skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Čtyři důležité indikátory klimatické změny jsou na rekordní úrovni. Informovala o tom dnes ve své zprávě o stavu klimatu v roce 2021 Světová meteorologická organizace (WMO). Rekordy se týkají vzestupu hladiny moří, teploty oceánů, znečištění moří a koncentrace skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře. Ukazuje to na zničující důsledky lidské činnosti na ekosystémy, které mají zajistit přežití lidstva, zdůrazňuje zpráva.

WMO potvrdila svůj předběžný propočet, že průměrná globální teplota loni byla zhruba o 1,1 stupně Celsia nad úrovní z předindustriální éry (1850-1900) a že uplynulých sedm let bylo nejteplejších od počátků měření.

Podle prognózy organizace z minulého týdne by mohla globální roční průměrná teplota už do roku 2026 nejméně v jednom roce dosáhnout úrovně více než 1,5 stupně nad předindustriální úrovní, a to s téměř padesátiprocentní pravděpodobností. Doposud nejteplejším rokem byl rok 2016 s 1,2 stupně nad předindustriální úrovní.

"Naše klima se nám mění před očima," varoval šéf WMO Petteri Taalas. Skleníkové plyny vznikající z lidské činnosti v ovzduší brání vyzařování tepla ze Země do vesmíru. Kvůli tomu se planeta bude zahřívat ještě několik generací, "pokud nebude vynalezen postup, jak dostat uhlík z atmosféry", upozornil Taalas. Stejně důležité je podle WMO už nyní snížit množství uvolňovaných skleníkových plynů, pokud má být oteplení udrženo trvale pod 1,5 stupně nad úrovní z předprůmyslového období.

reklama