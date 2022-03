WWF: Evropa spotřebou sóji přispívá k odlesňování v Jižní Americe

Břetislav Machaček 7.3.2022 19:00

Císař je "NAHÝ !!!" No to je mi odhalení, kdo stojí za kácením pralesů!

Vždyť vlády zemí EU tak bojují proti kácení a vypalování a ono to je

kvůli tomu, že místo pícnin pěstujeme v Evropě biopaliva a zastavujeme

i ty nejúrodnější půdy. Oni to tam vypěstují díky kvantům chemie a

mazutové lodě to sem přivezou, abychom my mohli spalovat biopaliva

z našich polí a do budoucna ještě přitvrdíme s bioplynkami. Když nám

pochybí naše štěpka, tak ji dovezeme z pralesů, ale budeme uhlíkově

čistí. Děkuji za takový článek, který našel skutečného viníka toho

odlesňování a nehází to pouze na ty, kteří jen plní naši poptávku.



