Z Dyje rybáři vylovili přes 40 tun mrtvých ryb. Rozsahem úhyn nejspíš překoná ten po havárii na Bečvě

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Z Dyje pod Novomlýnskými nádržemi rybáři s hasiči vylovili v minulých dnech zhruba 40 tun ryb, které uhynuly kvůli nedostatku kyslíku. V úterý vylovili poslední leklé ryby nad jezem v Bulharech, řekl ČTK předseda Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Rakvice Zdeněk Blabla. Zbylé uhynulé ryby, které ještě ve středu plavaly v Dyji nad Jamborovým jezem před Podivínem na Břeclavsku, by měli hasiči lovit z vody dnes odpoledne a v podvečer. Jde o poslední větší množství ryb, které zůstaly ve vodě po nedělním úhynu pod Novomlýnskými nádržemi kvůli nedostatku kyslíku. Povodí Moravy by mělo ještě během dne zvýšit na dvě až tři hodiny průtok, aby se ryby dostaly přes Jamborův jez dále po proudu, kde je snazší je z vody vytáhnout, řekl dnes ČTK Petr Švec, předseda Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Podivín. Nad Jamborovým jezem je podle něj nepřístupný terén a hluboká voda, zatímco když ryby doplavou k Ladenskému mostu či až do Břeclavi, je jejich výlov jednodušší. "Jsme domluveni i s břeclavskými hasiči, kteří jsou velice ochotní. Situaci řešili i zástupci odboru životního prostředí a Povodí Moravy," řekl Švec. Vzhledem k době od úhynu už jsou menší ryby v pokročilém stadiu rozkladu. "Ale jsou tam i třicetikilové kusy," poznamenal Švec. Ve středu situaci před polednem nad Jamborovým jezem obhlížel Švecův kolega Luboš Řehák z pobočného spolku Lednice, který odhadoval množství nevylovených ryb až na desítky tun. V nadjezí v Bulharech už přitom do úterního večera rybáři vylovili 40 tun mrtvých ryb a podařilo se jim úsek od Novomlýnských nádrží vyčistit. V předchozích dnech rybáři také lovili ryby na Zámecké Dyji, kde drtivou většinu tvořily ryby do 15 centimetrů. Vylovili zhruba tunu, ale také mnoho tun ryb zachránili. Ryby od Nových Mlýnů couvaly před neokysličenou vodou, která pro ně byla smrtící. Mnohé se snažily přeskočit turbínu u Maurské vodárny v zámeckém parku. Rybáři jim proto otevřeli cestu dál do Staré Dyje k Janohradu, kde už přežily. Důvodem nedostatku kyslíku byly přemnožené sinice. Kvůli vedrům a nízkému průtoku se jim velice dobře dařilo. Druhým důvodem, na který rybáři poukazují, je elektrárna na Novomlýnských nádržích. Voda, která jde přes ni, zůstává totiž neokysličená, protože se nesetká se vzdušným kyslíkem. Povodí Moravy elektrárnu zastavilo až v neděli ráno a od té doby je zatím mimo provoz. Do té doby však rybáři zaznamenali dvojí úhyn - první v polovině minulého týdne, druhý v neděli ráno. Teprve v neděli ráno začala voda proudit z nádrže pouze přes tzv. segmenty, tedy zařízení, která zadržují vodu v přehradě. Kvůli elektrárně padlo i jedno trestní oznámení na Povodí Moravy, které se hájí tím, že veškerá manipulace byla v souladu s vedením Moravského rybářského svazu, což potvrdil ČTK jeho tajemník Václav Habán. Místní rybáři, kteří se dlouhodobě pohybují na Dyji pod nádržemi, však doufají, že se po tomto obřím úhynu, který překonal i objem úhyn ryb v Bečvě před dvěma lety, konečně změní manipulační řád. Někteří rybáři vnímají elektrárnu jako hlavního viníka, se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny měřili v posledních dnech i obsah kyslíku ve vodě. Nyní by měla být situace po odstavení elektrárny dobrá. Podle Blably určitě část ryb přežila. "K této události vůbec nemuselo dojít. Věřím, že to pomůže tomu, aby se něco změnilo v situacích, kdy bude horko a sucho," řekl Švec. Zmínil také to, že rybáři už dříve usilovali o to, aby byl ve vodě pod nádržemi oxymetr, který by průběžně měřil obsah kyslíku ve vodě a při poklesu hodnot by bylo možné reagovat. Povodí to však podle dřívějších vyjádření rybářů nepovolilo. "Pak to odnese celá Břeclav, která smrdí, když v řece plavou mrtvé ryby," řekl Švec. Rybáři a hasiči pak musejí následky úhynu odstraňovat. Povodí Moravy se hájí, že situace není tak jednoznačná. Podle mluvčího Petra Chmelaře konzultovalo s rybáři po prvním úhynu možnost pouštění vody pod segmenty, což jsou zařízení pro zadržení vody v přehradě. "U nich se nacházela masivní vrstva sinic. Od prvního úhynu existovalo riziko, že se do nadjezí v Bulharech dostanou další sinice, které situaci zhorší. Z tohoto důvodu se podle domluvy s Moravským rybářským svazem pouštěla část průtoku přes elektrárnu z nejspodnějších částí nádrže, kde sinice nejsou, a část pod segmenty. Přes uvedené riziko vyplavení dalších sinic po nás rybáři požadovali zvýšení odtoku pod segmenty. Odtok pod nimi jsme dle požadavku zdvojnásobili v sobotu. V neděli na ránem došlo k dalšímu úhynu ryb v nadjezí u Bulhar z důvodu kyslíkového deficitu. Příčinou úhynu byl opět náhlý úbytek kyslíku v nadjezí," uvedl Chmelař. Podle rybářů však mrtvé ryby plavaly už od přehrady. Rozsahem je úhyn už zřejmě větší než ten, jaký rybáři zaznamenali před dvěma lety v Bečvě, do níž unikl z průmyslového provozu kyanid. Tehdy to bylo 40 tun ryb. Před čtyřmi lety uhynulo 100 tun ryb kvůli nedostatku kyslíku v rybníku Nesyt na Břeclavsku. Výběr velkých úhynů ryb v českých vodách za posledních 20 let (podle odhadu na Břeclavsku uhynuly desítky tun ryb) Srpen 2002 - Při ekologické katastrofě v zatopeném lomu u Veselé na Mladoboleslavsku zahynulo 12 tun ryb. Odborníci se shodli na tom, že to zavinil nedostatek kyslíku, který způsobilo odumírání řas. Přesnou příčinu úhynu řas ale už nikdo nezjistil, protože následně přišly povodně. Leden 2006 - Nejméně deset, ale podle odhadů až 39 tun ryb v hodnotě dva miliony korun uhynulo na Labi mezi Kolínem a soutokem s Vltavou. Příčinou havárie byl únik jedovatého kyanidu z kolínského podniku Lučební závody Draslovka. Červen 2009 - V důsledku upouštění vodní nádrže Orlík uhynulo 29 tun ryb. Lidské zavinění nehody bylo vyloučeno. Odhadovaná škoda dosáhla 1,2 milionu korun. Duben 2017 - V násadkovém rybníku Rybníkářství Pohořelice v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku uhynulo téměř 17 tun ryb, škoda přesáhla milion korun. Příčinou úhynu byl nedostatek kyslíku ve vodě v kombinaci se zvýšeným obsahem toxických látek, především amoniaku. Srpen 2018 - Přes 100 tun ryb podle odhadů uhynulo v rybníku Nesyt na Břeclavsku. Vyčíslená škoda přesáhla pět milionů korun. Důvodem úhynu ryb bylo sucho, horko a snížená hladina rybníka, což způsobilo nedostatek kyslíku ve vodě. Září 2020 - V důsledku kontaminace látkou, jíž byl podle rozborů kyanid, uhynulo v řece Bečvě na Přerovsku velké množství ryb. Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, viník havárie bezprostředně po ní nebyl odhalen. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy zhruba na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb. Kvůli otravě Bečvy obžaloval na konci března státní zástupce rožnovskou firmu Energoaqua a jejího ředitele Oldřicha Havelku z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Vsetínský okresní soud však v květnu státnímu zástupci vrátil případ k došetření. Státní zástupce podal na rozhodnutí okresního soudu stížnost. Červenec 2022 - Velké množství ryb uhynulo v Dyji u Bulhar na Břeclavsku nejprve v polovině minulého týdne, rybáři s hasiči vylovili z vody zhruba 20 tun mrtvých ryb. Další masivní úhyn následoval v neděli ráno. Už v pondělí vytáhli rybáři s hasiči dalších deset tun ryb a poté v práci pokračovali. Celkem už na Dyji rybáři vylovili přes 40 tun mrtvých ryb, desítky tun zdechlin ještě v řece plavou. 