Licence | Volné dílo (public domain) Foto | kowloon / Pixabay Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Z jihlavské zoologické zahrady dnes dopoledne utekly tři zebry, odchytit se je na území města podařilo po několika hodinách. Zpátky do zoo byla zvířata převezená v přepravníku na koně, podle ředitele Jana Vašáka mají jen drobné oděrky. Útěk jim podle něj zřejmě umožnila chyba člověka. S hledáním a odchytem zeber ošetřovatelům pomáhali policisté.

"Asi o půl čtvrté šel hřebec a o půl třetí kobyla s hříbětem," řekl Vašák k návratu zeber. Hřebec se dostal k základní škole v ulici Demlova, další dvě zebry se pohybovaly v areálu Motorpalu. Ošetřovatelé se je snažili zklidnit sedativy, aby mohli plachá zvířata přepravit zpátky do zoo.

"Nějaká oděrka tam je, ale to není nic, s čím by si to zvíře neporadilo," řekl Vašák ke zdravotnímu stavu zeber. Doplnil, že zebry jsou očkované proti tetanu. Ošetřovatelé je budou v ubikaci kontrolovat. Jiné škody kvůli útěku zvířat zřejmě nevznikly.

Zoologická zahrada v Jihlavě je vyhledávaným výletním místem. V prvním letošním pololetí prošlo jejími branami skoro 150.000 lidí

reklama