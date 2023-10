Z Prahy do Bruselu bude brzy jezdit přímý noční vlak, slibuje vlakový dopravce

Foto | David Bruyndonckx / Unsplash Podle zveřejněného jízdního řádu bude vlak vyjíždět ze stanice Praha hlavní nádraží v 18:04 a ráno v 09:27 bude v Bruselu.

Nizozemsko-belgická železniční společnost European Sleeper hodlá svůj noční spoj z Bruselu do Berlína prodloužit až do Prahy. Společnost to oznámila na twitteru s tím, že do Prahy bude tento vlak jezdit už od 25. března příštího roku.

Cestující se mohou těšit na atraktivní jízdní řád s promyšlenými časy odjezdu a příjezdu, uvedl podle deníku The Guardian dopravce. Podle zveřejněného jízdního řádu bude vlak vyjíždět ze stanice Praha hlavní nádraží v 18:04 a ráno v 09:27 bude v Bruselu. Stavět bude mimo jiné v Ústí nad Labem, Děčíně, Drážďanech, Berlíně, Amsterodamu a Antverpách. Zpět z Bruselu pak bude vlak vyjíždět v 19:22 a do Prahy přijíždět v 10:56.

Praha byla vždy zamýšlenou finální destinací vlaku z Bruselu. Kvůli rozsáhlým pracím jižně od Drážďan ale linka, která zahájila provoz v květnu, nakonec prozatím končí v Berlíně, sdělila železniční společnost.

Cestování nočními vlaky na dlouhé vzdálenosti se těší v poslední době v Evropě oblibě s tím, jak Evropská unie propaguje méně znečišťující způsoby cestování, než je létání, podotkl The Guardian. Rakouské dráhy ÖBB ve spolupráci s německým dopravcem Deutsche Bahn od 11. prosince plánují provozovat tři dny v týdnu noční linku mezi Berlínem a Paříží.

Francouzský vlakový přepravce SNCF spolu s Deutsche Bahn pak tento rok oznámil, že plánuje zahájit provoz rychlovlaku mezi Paříží a Berlínem. Vlak by měl začít jezdit koncem příštího roku s tím, že cesta mezi těmito evropskými metropolemi bude trvat sedm hodin.

