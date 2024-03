Z tachovské knihovny si mohou čtenáři odnést semena zeleniny i sazenice květin

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V tachovské knihovně funguje takzvaná semínkovna, kde si mohou lidé vybrat desítky druhů semen zeleniny, bylinek a květin. Sezona setí už je v plném proudu, chodí tam desítky lidí. Dále je tam "zelený bazar", z něhož si mohou odnést sazenice pokojových květin. Obojí je na stolech a parapetu ve výpůjční části knihovny, která se tím zkrášluje, stává částečně přírodním prostředím a zároveň láká nové čtenáře, řekla Lenka Eretová, vedoucí knihovny

"Semínkovna funguje třetím rokem. Návštěvník si může v našich zásobnících s osivem vybrat semínka zeleniny, bylinek a květin, lidé to hodně využívají," uvedla Eretová. Dostanou je zdarma a řada lidí nosí na oplátku semena i sazenice ze svých zahrad a bytů. Semínkovna i zelený bazar, otevřené od pondělí do soboty v provozní době instituce, podle knihovnic přináší radost ze sdílení a pěstování rostlin.

První semena a sazenice přinesly samy pracovnice knihovny, teď už je nosí hodně také návštěvníci. "Naše děvčata to tady sáčkují. Na stolech to máme rozdělené na zeleninu, bylinky a kytičky. Chytilo se to, zpočátku jsme měli obavy, jestli to bude fungovat. Nosí to i lidé, kteří nejsou našimi čtenáři, ale také si většinou něco odnáší," řekla Eretová.

Knihovna nabízí desítky druhů. Nejvíce je zeleniny, převažují papriky a rajčata. "Silně se do toho zapojily mladé rodiny. Hodně jich staví a každý už má na zahradě skleník. Domácí pěstování se hodně vrací," uvedla vedoucí. Ze zeleného bazaru si mohou lidé odnést sazenice pokojových květin zasazených ve starých hrncích, které přinášejí čtenáři.

"Semena a sazenice si lidé většinou odnášejí s vypůjčenou knihou," řekla Eretová. Semínkovna se zeleným bazarem jsou hned vedle knižních novinek a atraktivních titulů. "Aby je neminuli," podotkla Eretová.

Knihovna také láká na akce. Každý měsíc pořádá jednu zaměřenou na čtení a na novinky a další na výrobky třeba z proutí, látek a ptačích budek.

