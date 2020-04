Za deset let bude v Česku až půl milionu elektromobilů

Jan Šimůnek 30.4.2020 13:43

Bojovníci proti CO2 by si měli uvědomit, že při našem energetickém mixu vyprodukuje elektromobil víc CO2 než auto na benzín. Takže pokud bude provedena dostavba Dukovan a Temelína a budou odstaveny nějaké uhelné elektrárny, tak to nějaké elektromobily utáhne. Pokud ovšem porostou i FVE a větrníky, poroste podíl fosilních elektráren (vyrovnávají výkyvy OZE), a budeme tam, kde jsme byli.

Pro elektromobily je ideální Francie, kde mají nějakých 80 % elektřiny z jádra. Ale i tam by museli rychle stavět elektrárny na fosilní paliva, pokud by těch elektromobilů měli moc.

