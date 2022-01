Za dva týdny bude vedení Pardubic jednat o odkupu spalovny v Rybitví

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Pardubice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vedení Pardubic se za dva týdny sejde se zástupci firmy AVE CZ odpadové hospodářství, která chce v Rybitví zmodernizovat a obnovit provoz spalovny nebezpečných odpadů. Radnice je proti, jednat proto chce o odkoupení areálu, řekl primátor Martin Charvát (ANO). Už v roce 2017 vyjednal kupní cenu 35 milionů korun, zastupitelé ale odmítli vyčlenit na nákup peníze.

Téma odkoupení spalovny bude mít v zastupitelstvu kritiky. Koaliční ODS avizovala, že ho nepodpoří. "ODS je jednoznačně proti obnovení spalovny. Ale postrádá smysl, abychom řešili všechny problémy vykupováním podnikatelských záměrů, nebudeme pak dělat nic jiného," řekl náměstek primátora Jan Mazuch (ODS).

Město nedávno poslalo negativní stanovisko k obnovení spalovny. Nesouhlas je společnou iniciativou města, obvodů a okolních obcí. Negativně se vyjádřil i kraj. Firma musela přepracovat žádost o posudek vlivu na životní prostředí (EIA), odevzdala ho na konci loňského roku ministerstvu životního prostředí.

Získat kladný posudek vlivu na životní prostředí se AVE CZ pokouší od roku 2010, kdy podala první žádost. V roce 2006 koupila spalovnu od chemičky Synthesia, která její provoz zastavila, protože nesplňovala emisní limity.

V nové žádosti AVE CZ nenavrhuje dvě varianty množství ročně spalovaného materiálu. Původně počítala s kapacitami 20 000 tun nebo 15 800 tun za rok. Teď plánuje pouze vyšší hodnotu, která představuje 7500 provozních hodin ročně.

Primátor lituje, že zastupitelé v roce 2017 s platbou 35 milionů korun nesouhlasili. Zamezili by tím nežádoucímu projektu a zároveň by město získalo pozemky pro Služby města Pardubic. Sanace areálu podle tehdejších cen by stála stejnou částku.

Charvát navrhne, že by Pardubice mohly podpořit vznik velké spalovny směsných odpadů v Opatovicích nad Labem, když AVE opustí projekt spalování nebezpečných odpadů v Rybitví. "AVE je součástí Energetického a průmyslového holdingu (EPH), který vlastní Elektrárny Opatovice a které chtějí vytvořit Centrum energetického využití komunálního odpadu," řekl Charvát.

V Pardubickém kraji vznikl záměr výstavby velké spalovny komunálního odpadu před víc než 15 lety. Stát měla vedle elektrárny v Opatovicích. Obyvatelé to v roce 2006 odmítli. O rok dříve tak učinili v nedaleké Čeperce. Hejtmanství už návrh od loňska kategoricky neodmítá. Problematika podle jeho zástupců úzce souvisí i s odklonem producentů energií od spalování fosilních paliv, navíc kapacity pro další využití komunálního odpadu v Česku nyní nestačí.

reklama